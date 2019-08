Mads Hansen (35) blir en del av den nye sesongen av Senkveld med Helene og Stian.

De fleste som har sett på TV eller lest aviser de siste årene, vet at Hansen ikke er redd for å by på seg selv.

Han har blant annet tatovert sin egen hitlåt «Sommerkroppen» på rumpa, han har produsert lettkledde musikkvideoer og stått for pinlige stunts i Spårtsklubben på VGTV.

Det er nettopp stunts han skal drive med i Senkveld, og han har fått frie tøyler til å lage elleville reportasjer i kjent stil.

Se en smakebit av høstens Senkveld-sesong i videoen i toppen av saken.

– Eneste jeg kan

Nyheten ble sluppet på TV 2s høstlansering i Bergen torsdag.

– Det er med skrekkblandet fryd. Jeg gleder meg veldig, fordi vi trenger en gal fyr som Mads på laget. Men det er skummelt å ha han nært. Jeg ser hele tiden rundt meg etter skjulte kamera, sier Stian Blipp til TV 2.

PÅ LANSERING: Mads Hansen blir ny stuntreporter i «Senkveld med Helene og Stian».Foto: Eivind Senneset, TV 2

Fra scenen spøkte Helene med at hun egentlig ikke ville ha han med i programmet, fordi hun visste at stuntene ville gå ut over henne.

– Det er helt riktig, det. Jeg ønsker å lage en paranoid stremning i Senkveld-redaksjonen. Jeg har startet allerede. Det kommer til å bli en morsom høst, sier Mads Hansen til TV 2.

TV 2-karriere

35-åringen har tidligere jobbet for TV 2, blant annet med serien «2 mot 1» som han ledet sammen med Mjøndalen-kompisen Christian Gauseth.

Han har også vært med i TV 2 Sumo-serien «Alle Gutta: Mjøndalen IF», som nettopp handlet om hvordan det var å spille i fotballklubben Mjøndalen.

Her kan du se en rekke intervjuer og morsomme innslag med TV-profilen: