Ferden mot 90 grader nord startet sist søndag da kystvaktskipet gikk inn i isen øst av Svalbard.

Etter tre og et halvt døgn under varierende forhold, klarte skipet å nå polpunktet onsdag morgen.

– Det gikk langt raskere enn vi hadde trodd på forhånd. Vi trodde vi skulle møte tykkere is underveis og var klar over at vi kanskje ikke ville nå fram, sier Ottar Haugen, sjef for Kystvakten til TV 2.

– Planen var å komme så langt nord som mulig, og kystvakten fikk god hjelp av råket etter en russisk isbryter som var i området, forteller Haugen.

Garantert god stemning

Haugen var den første skipssjefen på «Kv Svalbard» da båten kom i 2002.

– Det er garantert en jubelstemning om bord. Jeg skulle mer enn gjerne ha vært der selv for å kunne oppleve den historiske bragden, sier Haugen.

Han har ikke hatt kontakt med skipet så langt i dag. Det er dårlig satellitt dekning 90 grader nord.

– For oss i Kystvakten er dette en milepæl og en bekreftelse på vi har et fartøy som kan operere opp til polpunktet og over hele Arktis, sier Haugen.

Dette er den tiden av året der isforholdene vanligvis er de letteste å forsere. Isen har variert fra små tynne flak til store områder med tung is som er flere år gammel.

Bortsett fra den russiske atomisbryteren som dukket opp på 84. breddegrad, har det stort sett bare vært noen isbjørner å hilse på langs ruten.

Deltar i norsk polarforskning

Bakgrunnen for at Kystvakten valgte og seile mot nordpolen er at sjøforsvaret bistår Nansensenteret med temperaturforskning i polare strøk.

– Primæroppgaven med toktet er ønsket om å utplassere måleinstrumenter på havbunnen som skal observere temperaturer og klimaet i havet i Arktis, sier Ottar Haugen, sjef for Kystvakten.

Toktet er en del av prosjektet CAATEX som er finansiert av Norges Forskningsråd.

– Så fort dette arbeidet er gjennomført kommer «Kv Svalbard» til å seile sørover igjen, sier en stolt sjef for Kystvakten, Ottar Haugen.