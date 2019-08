Vil ha endringer etter norsk skadekrise

Henny Reistad møter oss på Operaen i Oslo. Sommerferien ble lenger enn ønsket for stortalentet etter prolapsoperasjonen.

– Prolapsen gikk ikke bort over sommerferien. Når jeg har slitt over tid, så måtte vi operere. Det går bedre og bedre for hver dag, så jeg ser lyst på det, sier Vipers-spilleren.

Men sannsynligheten er stor for at det vil ta så lang tid at også VM i Japan ryker.

– Det er tøft når man har fått smaken på alt det man kan være med på. Man har jo lyst til å være med på alt videre, men jeg vet jo at denne kroppen forhåpentligvis skal holde lenge.

Men Reistad er ikke alene. De siste ni månedene har landslagssjef Thorir Hergeirsson opplevd at den ene spilleren etter den andre har måttet kaste inn håndkledet med alvorlige skader.

Under Møbelringen Cup i november i fjor måtte Amanda Kurtovic bæres av banen med det som viste seg å være en korsbåndskade

Thea Mørk har slitt med kne-og skulderskader og valgte å legge opp etter EM i Frankrike i desember

Katrine Lunde ødela korsbåndet under Champions League-finalespillet i mai

Kjerstin Boge Solås ødela korsbåndet for andre gang i en alder av 21 år under en landskamp mot Danmark i juli

Kari Aalvik Grimsbø tåler ikke belastningen og er også uaktuell for landslaget

Veronica Kristiansen har slitt med en lyske/bekken-skade og er ute ytterligere en periode

Helene Gigstad Fauske strakk sidebåndet i kneet i vår og er under opptrening.

– Vi vet jo at Kari Aalvik Grimsbø ikke skal spille på landslaget med tanke helse og kneet. Vi vet at Katrine (Lunde) er ute til VM, vi vet at Henny er ute til VM. Så er det lite sannsynlig at Amanda (Kurtovic) rekker å være fullt klar til VM. Vi skal ikke konkludere noe nå, det går riktige veien, men det er heller usannsynlig per nå. Så har vi en Vikki (Veronica Kristiansen) som er ute fortsatt. Hun får ytterligere en periode ute nå og er høyst usikker per dags dato, sier Hergeirsson.

– Vi har også en Stine Skogrand som er i trening etter graviditet og det går fint, men så vet vi at det er en prosess som tar tid. Så er Helene Fauske på vei tilbake etter at hun strakk sidebåndet i vår. Det ser bra ut, hun er på rett vei.

– Vi har hatt høster og somre hvor det har vært tøft på skadefronten, men det er litt mer enn det vi har hatt de siste årene, ja. Det er det og det er vi ikke tilfredse med. Vi jobber hardt for å finne ut av situasjonen til hver enkelt, for de er forskjellige, sier landslagssjefen.