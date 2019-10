Caroll Shelby er et kjent navn i bilkretser. Han drev med racing og bilbygging. Shelby var kjent for å dra på det remmer og tøyler kunne holde – uansett om det var bygging av bil, eller kjøring.

I 2007 uttalte han følgende om en helt spesiell serie med Ford Mustanger han sto bak:

– Jeg ville bygge en bil som kunne blåse dørene av det meste annet på planeten. I partnerskap med Ford Racing gir vi entusiastene en Mustang med den slags ytelser.

Bilen han snakker om er Mustang Shelby Super Snake. En verstingbil som kun ble bygget i et svært begrenset opplag.

En av disse bilene har funnet veien til Norge.

Én av sju

Arne Wolfram fra Modum i Buskerud har alltid vært opptatt av bil. Gjennom årene har det blitt både hobby og jobb som biloppretter og lakkerer.

Tidligere i år, realiserte han er drømmebil, da han kjøpte seg en 2007-modell Ford Mustang Shelby Super Snake cabriolet.

Bilen til Arne er en av bare sju produserte Super Snake cabriolet i verden med rød lakk og svarte striper.

Her er motoren. Plassen er godt utnyttet, kan man si. I tillegg måtte han bygge om panseret. Resultatet er V8-motor med kompressor – som yter over 600 hk!

Håndbygget

Under det voldsomme panseret, som er forhøyet for å gjøre plass til motoren, skjuler det seg en håndbygget V8-motor. 5,4-literen er kompressormatet og yter 605 hk!

De voldsomme kreftene sendes bakover, der 20" hjul forsøker (tidvis forgjeves) å ikke spinne for mye.

– Denne bilen gir en helt unike kjørefølelse. Man merker at det er en voldsom motor her. Det gjelder å holde seg litt i skinnet, for ellers går det galt. Det er lett å la seg rive med, sier han.

Det ble kun bygget sju eksemplarer med akkurat denne spekken.

Lett å bli revet med

Akkurat det skjønner vi godt. En testtur avslører brennfort at denne bilen kan få frem hornene i panna. Frasparket er voldsomt. Og speedometeret står oppført i miles, naturligvis, noe som fort gjør at du tror du kjører saktere enn du faktisk gjør!

Den 12 år gamle bilen føles også mye strammere enn vi hadde forventet. Her er det ingen tvil om at man har jobbet mye med understellet.

Rent visuelt er det mer enn bare stylingen som skiller Super Snake fra de andre modellene. Det er for eksempel en rekke plaketter plassert rundt om på bilen, med hvilket nummer det er i rekken og bekreftelse på at den er håndlaget.

Lybildet

Men lydbildet er likevel det som virkelig skiller seg ut. Det er intet mindre enn spektakulært! Kompressoren gir fra seg et helt unik hyl, som sørger for å varsle bilens ankomst, gjerne lenge før du ser den.

Forøvrig er det interessant å merke seg at cabrioleten har mindre motor enn coupe-utgaven. Med tak fikk man nemlig Super Snake med, og vi tuller ikke her, over 700 hk!

– Men da var drivverket så blodtrimmet, at det ikke fulgte med noen garanti på motoren, forteller den bilinteressert moingen til Broom.

Selv falt han pladask da cabrioleten dukket opp på bruktmarkedet.

– Man lever bare én gang, så da får man realisere noen drømmer, smiler han.

Arne er forresten ikke den eneste i huset som er bilgal! Det er kona og sønnen, også.

Ekstra instrumenter og signert plakett på dashbordet, avslører at vi snakker om en Super Snake.

Hele familien har realisert bildrømmene sine