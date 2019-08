Slik vil TV 2-ekspertene forandre VAR

– VAR kommer alltid til å være under utvikling og endring. Drevet av erfaringene en får, men også teknologisk utvikling. Så VAR vil bli bedre! Men altså aldri perfekt….

– Mange klager over at VAR-informasjonen på stadion er for dårlig. Så uten mellomledd bør VAR-gjengen få teknisk tilgang til stadionstorskjermene, og egne ansvarlige i VAR-rommet gi bedre og raskere informasjon, direkte til fans på stadion.

– En bør gi dårligere informasjon på offsideavgjørelser. Informer selvfølgelig om at en mulig offside vurderes, men ikke vis de rare strekene som flyttes litt hit og dit. Det ser amatørmessig ut. Premier League forsikrer oss om at deres offisideverktøy er ekstremt nøyaktige. Det kjøper jeg. De er i hvert fall ekstremt mye mer nøyaktige enn en assistentdommer som alene skal ta avgjørelsen i løpet av et tidels sekund. Men ikke underminer opplegget ved å vise ting som sannsynligvis er riktig, men som er dårlig pedagogikk.

– Vi må huske å skille mellom fotballreglene og VAR. Mange var forbannet over VAR-annulleringen for hands på Laporte, da Man City trodde de scoret seiersmålet på overtid sist. Men det er regelen som sier at et slikt mål skal annulleres. Å forbanne VAR for at de faktisk ser kontakten mellom hånd og ball, er å starte i feil ende. Bli heller forbanna på regelen.

– Jeg hater når dommeren løper ut til VAR-skjermen utenfor banen, står og studerer bildene og lurer på hva som er riktig å dømme i akkurat den situasjonen. Det er et selsomt skuespill. Halvt drama, halvt farse. Det suger oksygen ut av kampen. Og - dette har ennå ikke skjedd i PL! Hipp, hipp, hurra. En sa på forhånd at dette kun gjøres i «exceptional circumstances», og de har holdt ord.

– Men dette betyr også at VAR-gjengen sannsynligvis tar flere avgjørelser på dommerens vegne, enn vi har sett i andre turneringer. I tillegg ligger lista for å bryte inn på grunn av en «clear and obvious mistake», veldig høyt. Og det er bra. Jeg gir fullstendig blaffen i hvem som bestemmer, bare avgjørelsen blir tatt med færrest og kortest mulige avbrekk.

– Jeg var VAR-skeptiker, men synes det har fungert bedre i Premier League enn vi har sett andre steder. Men det kommer situasjoner som blir fæle. Der en åpenbart tar feil, der utstyret svikter, oppholdet i spillet blir på flere minutter, eller noe annet. I Tyskland måtte to lag hales ut av garderoben i pausen, for å få tatt et straffespark. Foreløpig har jeg beveget meg fra negativ til nøytral. Vi får oppsummere igjen ved sesongslutt.

Erik Thorstvedt