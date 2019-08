Zagreb (TV 2): I 30 graders varme fikk fikk RBK-spillerne i går kveld testet underlaget på historiske Maksimir stadion i Zagreb. En gressmatte som ikke imponerte.

– Vi som har reist litt rundt i Trøndelag og spilt mot Vuku, Remyra og slike klubber, er vant til at det hopper og spretter litt. Anders Øyen på Lerkendal er nok en bedre banemann. De har visstnok rullet ut et nytt dekke, men dette skal vi håndtere, sier Pål Andre Helland når TV 2 spør ham om baneforholdene.

Alexander Søderlund var heller ikke særlig imponert over banen, men tror det gagner Rosenborg bedre enn hjemmelaget.

– Banen er veldig løs, så det samler seg mye under skoene. Vi må derfor ha rett skotøy, men jeg tror dette er en fordel for oss. Vi skal krige slik vi kan reise hjem med et OK resultat, sier han.

Stolte fotballtradisjoner

Rosenborg står i kveld foran en ny skjebnekamp når kroatiske Dinamo Zagreb venter i play off til Champions League. Klubben har gjennom historien fostret opp en rekke internasjonale stjerner som Luca Modric, Mateo Kovacic, Dejan Lovren, Robert Prosinecki og Zvonomir Boban. Det ville med andre ord vært en gigantisk nedtur om Champions League-drømmen ble stoppet av Rosenborg.

– Det er slike rammer man ønsker å spille fotball i. Stadion har noe historisk over seg; en gammel øst-europeisk stadion jeg tror det vil komme til å koke godt på. De har fantastiske supportere og det vil bli en kul atmosfære å spille i. Så er det ok å vite at vi avslutte på Lerkendal hvor vi bruker å være sterke, sier Helland vel vitende om at Dinamo Zagreb kom til kvartfinalen i Europa League forrige sesong.

Helland: – Ønsker å avgjøre

Som barn drømte Pål André Helland å spille i Champions League for Rosenborg. Nå er han nærmere enn noen gang.

– Det er kult det, men det er ikke kult å se tilbake på at man bare har stått her. Man vil jo ett steg videre. Det er en kamp man som ung gutt har sett for seg å spille, og å avgjøre. Derfor satser jeg på at det skjer, og forhåpentligvis er det jeg som gjør det, gliser han på sedvanlig vis.

Det gjør nok også Alexander Søderlund, som har vist en stigende formkurve etter sommerferien.

– Følelsen er veldig god faktisk. Jeg har stor tro på det vi holder på med for tiden og det er artig å spille fotball. Så det er bare å kjøre på som de andre bortekampene i Champions League-kvaliken. Vi må være tette og kompakte så skal det gå fint dette. Klarer vi å holde det relativt jevnt den første kampen er alt mulig, sier Søderlund.