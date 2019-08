Tirsdag ble det kjent at «Home and Away»-stjernen Ben Unwin har gått bort.

Han ble 41 år gammel.

Kristy Wright (41), som spilte «Chloe Richards» i den australske såpeserien, har lagt ut et innlegg om Unwin på Instagram-siden sin.

I innlegget forteller hun at hun angrer på at hun ikke hjalp Unwin, som spilte «Jesse McGregor» i serien, mer.

Hun forteller at hun møtte ham for første gang i 1992, og at hun falt pladask for ham.

«Vi var barn med den samme drømmen, og vi ble venner ganske raskt. Forelskelsen forsvant, men kjærligheten min overfor deg hadde akkurat begynt,» skriver hun.

– Jeg er så lei meg

Hun forteller at de noen år senere begynte å jobbe sammen i «Home and Away», og at de kom enda nærmere hverandre. Unwin fikk da manusforfatterne til å legge inn en liten forelskelse mellom rollefigurene deres.

SØRGER: Kristy Wright hyller «Home and Away»-kollegaen på Instagram. Foto: Wikipedia Commons

«Vi har ikke snakket sammen på et par år, og jeg kan ikke få uttrykket hvor lei meg jeg er for det. Jeg savner deg nå som jeg vet at jeg aldri får se deg igjen,» skriver Wright.

Hun beklager at hun ikke gjorde mer for kameraten sin.

«Jeg vil alltid angre på at jeg ikke tok mer kontakt. Jeg er så lei meg. Jeg elsker deg. RIP, gamle venn,» skriver hun.

– En gave

Flere av Unwins «Home and Away»-kolleger uttrykker sterk sorg i mediene.

– Jeg sender min dypeste kondolanse til hans familie og venner, sier Lynne McGranger, som spilte «Irene Roberts», til The Daily Telegraph.

– Våre tanker er med Bens familie, sier McGranger og kollega Ada Nicodemou, som spilte «Leah Patterson-Baker», via sin talskvinne.

Kimberley Cooper, som spilte «Gypsy Smith» i TV-serien, sier at hun ble trist da hun fikk dødsbudskapet.

– Det var en gave å få jobbe med ham hver dag, og det å være i mottaker-enden av hans vennskap var å kjenne på ubetinget støtte, lojalitet og kjærlighet, sier hun.

SÅPEFLØRT: Ben Unwin og Ada Nicodemou som henholdsvis «Jesse McGregor» og «Leah Patterson-Baker» i den populære serien.

Funnet dagen før bursdagen

Unwin ble funnet død av politiet 14. august – dagen før han skulle ha fylt 42 år.

Politiet har uttalt at de ikke etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

Serien er også svært populær i Norge, og har gått på TV i en årrekke. De siste årene har mange nordmenn sett dramaserien på TV 2 Sumo.