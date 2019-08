– Alle vet at dersom han treffer, så er han blant de aller beste

Det åpnet så lovende med ledelse etter dag én, men endte med ellevteplass etter dag fire.

Mulighetene er likevel meget gode for Viktor Hovland før han torsdag tar fatt på den andre av tre turneringer som avgjør om han får PGA-kortet og en plass på touren neste sesong.

Jakter på topp 25-plassering

Nordmannen ligger på delt tiendeplass blant spillerne som kjemper om de 25 ledige PGA-kortene i Korn Ferry Finals. Før helgen er premisset forholdsvis enkelt:

En plass blant de 25 beste vil etter all sannsynlighet sikre PGA-kortet.

– Erfaringsmessig trenger man 200 poeng i løpet av de tre turneringene for å bli blant de 25. Da kreves det rundt 70 poeng denne uken for Viktor. Ser man på skjemaet, så tilsvarer det rundt en 25. plass, sier Eurosport-kommentator og tidligere golf-spiller Marius Thorp til TV 2.

En av fordelen for Hovland er at vinneren av forrige helgs turnering i Ohio, Scottie Scheffler, allerede hadde sikret seg PGA-deltakelse før Korn Ferry Finals startet. Dermed ble det mindre poeng til spillerne som kjemper mot Hovland om de ledige plassene.

En seier i en av de tre turneringene gir 1000 poeng, og i forrige helgs turnering ville en topp seks-plassering vært nok til å innkassere PGA-kortet. Derfor føles det nok ekstra ergerlig for Hovland at han avsluttet turneringen på svakt vis.

– Luften gikk litt ut av ham. Han spilte nok ikke like bra som ønsket. Men om man ser på det nå noen dager i etterkant, så leverer han veldig bra uten sitt beste spill. Det er det man har snakket rundt Viktor – han har et veldig høyt laveste nivå. Alle vet at dersom han treffer på fire runder, så er han blant de beste i feltet, sier Thorp.

Før helgens turnering nevnes naturligvis Hovlands navn som et man bør se opp for i forhåndsomtalen på pgatour.com.

– Han blir sett på som en av favorittene fordi man vet hvilket potensial som ligger der. Ekspertene ser det samme som jeg ser. Viktor vet at dersom han leverer på sitt beste, så holder det til å kjempe om seieren, sier Thorp.

Seier gir flere muligheter

Og nettopp seier kan være en ekstra gulrot å jakte på for Hovland. Skulle 21-åringen ende opp med å bli best av alle spillerne som ikke var kvalifisert før Korn Ferry Finals, vil det gi ham enda flere fordeler neste sesong.

– Dersom han er den beste av de som ikke allerede har PGA-kortet, vil det gi full status på touren neste sesong, i tillegg til invitasjon til The Players Championship. Det er noe ekstra å kjempe for, men jeg tror ikke han tenker så mye på det, sier Thorp, som tror Hovland ønsker å slå tilbake.