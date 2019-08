Dette er de største Vuelta-favorittene

Mads Kaggestad har forhåpninger til Jakob Fuglsang.

– Han fikk ikke den samme belastningen som andre fikk siden han dessverre måtte bryte Tour de France. Fuglsang har vært i kjempeform i hele år, så man vet aldri med Fuglsang. Astana har et enormt mannskap med López, Fuglsang, brødrene Izagirre, Sanchez, Fraile, Cataldo og Boaro. Det er et ekstremt bra lag, sier han.

Tror Hagen kan klare topp 20

Tre nordmenn deltar i Vueltaen. Edvald Boasson Hagen (32), Rasmus Fossum Tiller (23) og Carl Fredrik Hagen (27) er de norske håpene. Kaggestad mener løypen passer Hagen godt.

– Jeg har særlig tro på Carl Fredrik Hagen. Han har vist veldig bra form i år. Det er en løypeprofil som passer Hagen. Det er veldig kupert, men han slipper de aller lengste fjellene. Det er et drømmeritt for offensive ryttere. Lotto-Soudal kommer til Vueltaen uten en klar spurter eller sammenlagtrytter. I Vueltaen starter også enkelte etapper i motbakke. Det passer Hagen midt i blinken. Han kan kjempe om flotte etappe-plasseringer - kanskje en etappeseier - og en helt ok plassering sammenlagt. Topp 20 er realistisk, men jeg tror ikke han skal henge seg for mye opp i sammendraget, sier Kaggestad.

Boasson Hagen har ikke syklet Vuelta a España siden 2013.

– Jeg håper Boasson Hagen får en god opplevelse i Spania. I 2013 hadde han flere topp 10-plasseringer og ble nummer 20 i en ekstremt tøff VM-løype i Firenze seinere. Hvis Boasson Hagen kommer seg bra gjennom Vueltaen er det en gunstig oppladning til VM. Det er, til Vueltaen å være, et relativt spurtsterkt felt, men det er ingen løype for spurtere. Kanskje mer for sterke ryttere som Boasson Hagen, Philippe Gilbert og Valverde. Boasson Hagen kommer til å få mye juling, men det er nok det han trenger før fellesstarten i Yorkshire, sier TV 2-eksperten.

Kaggestad tror Boasson Hagens lagkompis Rasmus Fossum Tiller vil få det tøft.

– Jeg synes det virker litt lite gjennomtenkt at Fossum Tiller skal sykle Vueltaen. Han har hatt en tøff sesong som førsteårsproff. Samtidig kan dette være rittet som gjør at han får det siste lille løftet. Det kan fungere som en byggestein før neste år. Fossum Tiller kommer til Vueltaen for å overleve. Han må jobbe for laget, lære av Boasson Hagen og fordøye all julingen han kommer til å få.