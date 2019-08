Slik kan Grønland tjene på Trump-bråk

Flyplassen kommer til å koste landet 3,6 milliarder danske kroner, noe som tilsvarer et halvt statsbudsjett for Grønland, skrev AFP i 2018. Den danske stat gir 700 millioner til lufthavnutbygging, samt et lån på 450 millioner. Betingelsen er at Danmark skal godkjenne andre investorer i lufthavnene.

Thule-basen

USA har vært etablert med en militærbase på Grønland siden 1941. Thulebasen ble bygget etter en kontroversiell avtale med datidens danske ambassadør til USA - som gikk bak ryggen på sin egen regjering.

Innen andre verdenskrig var over, var basen anerkjent, og den har aldri mistet sin betydningsfulle posisjon for amerikanerne. Etter forsvarsavtalen i 1951 fikk basen ifølge snl.no stor betydning for forsvaret av Nord-Amerika og er sentralt i det amerikanske missilforsvaret.

Amerikanerne ønsker økt nærvær i arktis, og russernes opprustning i området gjør at Thule-basen i praksis ligger utsatt til for et potensielt russisk angrep. Skulle missilforsvaret deres bli satt ut av spill på Thule, svekkes hele USAs forsvarslinje.