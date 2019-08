BMW har stor suksess med elbilen i3 i det norske markedet. Her var de relativt tidlig ute med elektrisk bil.

I likhet med mange andre bilprodusenter har også BMW jobbet intenst med en større satsing de siste årene. Men her tar de seg litt bedre tid enn for eksempel erkerivalene Audi og Mercedes.

Fra BMWs side blir det forklart med både utvikling av ny batteriteknologi – og økonomi.

Først ut i elbilsatsingen deres er iX3, en elektriske utgave av familie-SUVen X3 som kommer til neste år. Men det er allerede kjent at de også skal komme med en større, elektrisk SUV, så langt kaller de den iNEXT.

Strengt bevoktet

Denne bilen ble først vist frem som en studiemodell høsten 2018. Etter kort tid ble den til en prototype og siden i vinter har BMW vært i full gang med videre utvikling og testing.

Nå produseres den første serien med prototyper, som skal brukes til en rekke formål, før serieproduksjonen starter i 2021.

Midt i München ligger BMWs utviklings- og innovasjonssenter. På et eget og strengt bevoktet område produseres alle BMWs prototyper. Lenge før de endelige modellene lanseres, starter forberedelsene til serieproduksjon.

Med et samlet areal på 100.000 kvadratmeter er anlegget arbeidsplassen til 850 mennesker, de jobber med utvikling av opptil seks biler samtidig.

Slik ser iNEXT ut i konseptutgave. Vi snakker velvoksen SUV med ytre mål hakket over dagens X5.

3D-printing

Så mange som 100 prototyper av BMW iNEXT skal bygges, før serieproduksjonen starter. Mange av disse blir brukt til testing og tilrettelegging av selve produksjonen. Systemer og maskiner skal nå programmeres og kalibreres til å bli så nøyaktig at de kan operere med detaljer helt ned til 100 mikrometer, noe som tilsvarer bredden av et hårstrå.

BMW Group har også etablert en egen avdeling som driver utelukkende med avansert 3D-printing av nye enheter.

Når serieproduksjonen av BMW iNEXT starter i byen Dingolfing i 2021, vil den dele produksjonslinje med både ladbare hybrider og biler med forbrenningsmotor. Det skal gi mest mulig fleksibilitet i produksjonskapasiteten.

En elektrisk X3 er først ut, så er det klart for iNEXT i 2021.

Større enn X5

Digitale verktøy erstatter komplekse, kostbare konstruksjoner som tidligere har blitt brukt til å teste nye modeller. Blant annet bruker BMW «virtuelle arbeidere» for å finne de mest effektive prosessene for montering. Allerede før de første prototypene er laget, kan man da sikre at arbeidsplassene på fabrikken er ergonomisk tilpasset og gir enkel tilgang til montering både på utsiden og innsiden av bilen.

Radarsensorer som støtter førerassistentsystemer og automatisert kjøring blir også testet og kalibrert, slik at de kan monteres på bilene uten vanskeligheter senere i serieproduksjonen.

Studiemodellen av iNEXT måler 5055 mm i lengde, 1690 mm i høyde og 2062 mm i bredde. Prototypen skiller seg ikke mye fra denne. Med andre ord er målene litt større enn den helt nye generasjonen BMW X5. Det betyr både et romslig interiør og nok plass til en rekke nye tekniske installasjoner.

Racerbiler og fly

iNEXT får en rekkevidde på 600 km, etter den nye og strengere WLTP-standarden.

Det legges til rette for autonom kjøring på flere måter. Rattet vil skille seg ut fra de tradisjonelle sirkulære rattene i form av en polygon-design – flatt på toppen og bunnen med runde sider. Den utradisjonelle geometrien kan minne om ratt som man finner i flere racerbiler og fly. Formen på rattet vil gjøre det enkelt å gå fra autonom kjøring til vanlig aktiv kjøring, fordi man umiddelbart kan se styringsgraden på rattet under autonom kjøring.

I tillegg sørger formen på rattet for større bevegelighet og gjør det lettere å se instrumentpanelet.

iNEXT vil også få et helt nytt dashbord, med en ny, stor og kurvet touch-skjerm. Infotainment-skjermen viser nødvendig informasjon til sjåføren på en ergonomisk og intuitiv måte og vil også kunne tilpasses og brukes fra passasjersiden.

BMW tar i bruk en rekke digitale verktøy i produksjonen av iNEXT.

25 biler innen 2023

Det er som nevnt mye elektrisk på vei fra BMW. I 2023, to år tidligere enn opprinnelig planlagt, vil selskapet tilby 25 elektrifiserte modeller. Frem til 2025, forventes salget av BMW Groups elektrifiserte modeller å øke i gjennomsnitt 30 prosent hvert år.

Produksjonen av de helektriske BMW-modellene vil fordele seg rundt om i verden. Fra fabrikken i Leipzig (Tyskland) har mer enn 150.000 eksemplarer av BMW i3 rullet ut portene siden 2013. Rundt 22.000 av disse kjører i dag på norske veier.

I høst starter produksjonen av den første helelektriske Minien på fabrikken i Oxford, Storbritannia. I 2020 er det så klart for produksjon av iX3 i Shenyang, Kina og i 2021 starter produksjonen av i4 i München og iNEXT i Dingolfing.

