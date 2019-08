King tirsdag leverte inn en skilsmissesøknad i retten i Los Angeles.

Dette bekrefter CNN-stjernens advokat hans overfor People.

King oppgir «uforenelige forskjeller» som årsaken til bruddet.

Dette blir dermed den åttende gangen «Larry King Live»-stjernen skilles – og da fra syv ulike kvinner.

Innrømmet utroskap

Larry King skilles fra kona Shawn Southwick King (59), som han giftet seg med i 1997.

Også i 2010 søkte de to om skilsmisse, etter at National Enquirer avslørte at Shawn hadde vært utro med en av sønnenes baseballtrenere, Hector Penate.

Penate innrømmet forholdet, men Shawn og Larry valgte likevel å satse på ekteskapet.

Shawn og Larry har to barn sammen, Chance (20) og Cannon (19). Larry har ytterligere tre bar fra tidligere forhold.

I 1972 skilte King seg fra Alene Akins, som han giftet seg med to ganger.

STJERNESPEKKET: Larry King hadde mang en berømt personlighet som gjest i «Larry King Live». Her intervjuer han Donald Trump i 1999. Foto: Marty Lederhandler/AP

Kjendiser og makt

«Larry King» Live, som var et direktesendt amerikansk aktualitetsprogram gikk på CNN fra 1985 til 2010.

Programmet bestod som regel av intervjuer med en eller flere kjendiser, politikere eller forretningsfolk.

Programmet ble gjennom årene et av de mest kjente og profilerte programmene på CNN.