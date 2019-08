– Våre politikere oppfører seg som trangsynte fjols

Videre skriver han at de danske politikerne takler situasjonen som en gjeng skolepiker som ikke har fått invitasjon til avgangsballet.

Lav prioritet

Diskusjonen om Grønland begynte etter at Donald Trump forrige uke bekreftet at ideen om å kjøpe Grønland var blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp.

Sist søndag var han likevel klar på at en potensielt kjøp ikke hadde høy prioritet, og skal man tro danskene vil det neppe heller bli det i nærmeste fremtid.