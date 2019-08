Frykter nytt våpenkappløp – slik truer Kims atomvåpen

– Vi har ikke noe mer å snakke om med sørkoreanske myndigheter, og vi har ikke noe ønske om å sette oss sammen med dem igjen, sa en nordkoreansk talsmann.

USAs president Donald Trump opplyste dagen etter at han hadde fått et «virkelig vakkert og svært positivt» brev fra Kim Jong-un, der den nordkoreanske lederen ba om unnskyldning for rakettestene og ba om snarlig gjenopptakelse av forhandlingene med USA.

Dette amerikanske kartet viser rekkevidden til Nord-Koreas missiler. Foto: Missile Defense Review 2019

Små stridshoder

I sin årlige rapport har det japanske forsvarsdepartementet konkludert med at Nord-Korea har klart å fremstille små kjernefysiske stridshoder, melder avisen Yomiuri Shimbun ifølge Reuters og The Guardian.

Sjefsforsker Halvor Kippe ved FFI, som følger utviklingen av Nord-Koreas atomprogram tett, sier at dette betyr at regimet kan ha Japan innen rekkevidde med mellomdistanseraketter.

– Det er mange av oss som følger med på disse problemstillingene som lenge har sett det som sannsynlig at Nord-Korea har lyktes i å lage kjernevåpen som er små nok for å leveres av mellomdistansemissiler (med rekkevidde til å nå Japan fra Nord-Korea). Derimot er det vanskelig å slå det endelig fast, skriver Kippe i en epost til TV 2.

Deler av USAs missilforsvar i Øst-Asia. Foto: Missile Defense Review 2019

– Klare brudd

Ifølge en rapport fra USAs militære etterretningstjeneste DIA har Nord-Korea utviklet små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, skrev Washington Post i 2017.

Ifølge amerikansk etterretning er det lite sannsynlig at Nord-Korea vil gi opp sine atomvåpen og muligheten til å produsere dem, fremgår det av trusselvurderingen for 2019.

Mens Nord-Korea var i atomforhandlinger i 2018, drev det totalitære regimet kjernefysiske aktiviteter, skriver det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i sin årsrapport.

– Fortsettelsen og utviklingen av Nord-Koreas atomprogram i 2018 er klare brudd på resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, inkludert resolusjon 2375, og er dypt beklagelig, heter det i rapporten som det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap gjengir.

Nord-Korea har utviklet kort-, mellom- og langdistansemissiler, i tillegg til interkontinentale ballistiske missiler (ICBM).

– Det mest langtrekkende ICBM-systemet skal kunne nå store deler av USA, skriver Etterretningstjenesten i Fokus 2019.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un inspiserte en nybygd ubåt i sommer. Foto: KCNA/AFP/NTB scanpix

Av sjø- og luftbaserte atomvåpen utvikler Nord-Korea ubåter med ballistiske missilkapasiteter. I sommer inspiserte Kim Jong-un en Sinpo C- ballistisk missil-ubåt i et skipsverft som ligger nordøst i landet.

Opp mot 100 atomvåpen

En rapport fra den amerikanske tenketanken Rand Corporation hevder at Nord-Korea kan ha så mye som 100 kjernefysiske stridshoder innen 2020.

– Med et arsenal på opp mot 100 atomvåpen, kan Nord-Korea som en advarsel detonere en eller flere atomvåpen tidlig i en konflikt. 20-60 atomvåpen kan brukes mot militære mål som tropper, flybaser og havner. 30-40 atomvåpen kan brukes til å true med angrep mot byer i Sør-Korea, Japan, Kina, Russland og eventuelt USA, heter det i rapporten.

I 2017 prøvesprengte Nord-Korea en hydrogenbombe på opp mot 100 kilotonn. Rammer en slik bombe Sør-Koreas hovedstad Seoul, anslår Rand-rapporten at mellom 400.000 og 1,5 millioner liv vil gå tapt.

Nord-Korea har testet kortdistansemissiler i august. Foto: KCNA/AFP/NTB scanpix

Førsteslag

Nord-Korea har ifølge en rapport fra FFI evne til å angripe med kjernevåpen mot militære mål i Sør-Korea og Japan, samtidig som kommunistregimet også kan nå amerikanske storbyer med de mest langtrekkende missilene sine.

– Dette gjør at Pyongyang håper at USA vil vegre seg for å gjengjelde et kjernefysisk førsteslag mot militære mål i regionen, og for å komme sine allierte til militær unnsetning i andre sammenhenger, skriver FFI om Nord-Koreas kjernefysiske evner og doktriner.

For å unngå et nytt våpenkappløp i det nordøstlige Asia, er det fra et amerikansk ståsted viktig at Sør-Korea og Japan avholder seg fra å utvikle egne atomvåpenarsenaler.

Foreslår deling av atomvåpen

Nylig foreslo en gruppe militæreksperter at USA deler sine atomvåpen nettopp med disse landene, for å svare på trusselen fra Nord-Korea.

I en artikkel i Joint Forces Quarterly foreslår de at USA utstasjonerer atomvåpen i Sør-Korea og Japan, slik det er gjort i Europa gjennom NATOs «Nuclear sharing»-konsept. Både i Belgia, Tyskland, Nederland, Italia og Tyrkia finnes det i dag amerikanske atomvåpen gjennom denne delingsordningen.

I sommer møtte USAs president Donald Trump den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i den demilitariserte sonen. Foto: Susan Walsh/AP/NTB scanpix

Forslaget møtes med en viss skepsis fra norske eksperter.

– Symboltung terskel

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI kan ikke se bort fra at en debatt om utstasjonering av atomvåpen kan bli aktuell dersom forhandlingene med Nord-Korea sporer helt av. Men slik situasjonen er nå, tror han det er for tidlig.

– For Sør-Korea er dette helt uaktuelt fordi de fortsatt er i prosess med Nord-Korea om avvikling av atomprogrammet.

– I Japan har man lenge hatt en debatt om man skal ha egne atomvåpen, men myndighetene har vært klare på at svaret er nei. Å utstasjonere amerikanske atomvåpen på japansk territorium er nærmere til hånds, men inntil videre er ikke Japan klar for å akseptere det heller, sier Lodgaard til TV 2.

Førsteamanuensis Johannes Gullestad Rø ved Institutt for forsvarsstudier mener at det er uråd å vite på forhånd om «Nuclear sharing» virker stabiliserende eller destabiliserende. Han påpeker at overgangen til atomvåpen uansett er en symboltung terskel.

– Et særegent aspekt ved atomvåpen er at ingen statsleder med hodet på rett plass vil finne på å bruke dem først hvis han derved risikerer å få en lignende salve i retur. Det er dette som er å bli avskrekket. Hvis man forutsetter at de ansvarlige i Nord-Korea «har hodet på rett plass», vil de ikke bruke sine våpen først, verken mot Japan eller Sør-Korea, fordi det ikke kan utelukkes at USA vil gjengjelde på den angrepne stats vegne, sier Rø til TV 2.