De ladbare hybridene har markert seg sterkt i Norge de siste årene. Det til tross for at mange av dem har hatt temmelig begrenset rekkevidde på strøm. Her har nok det viktigste for mange kjøpere vært at disse bilene har lite eller ingen avgifter.

Nå begynner andre generasjon ladbare hybrider å komme. Felles for de fleste av dem, er at den elektriske rekkevidden øker betydelig.

Mercedes har vært tidlig ute her, og nå lanserer de ladbar hybridløsning på to nye modeller. Nemlig A- og B-Klasse som nå får batteripakke og elektromotor.

Rekkevidden strekker seg til nærmere 70 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

218 hestekrefter

Ser vi på et normal kjøremønster for de fleste av oss, betyr det at alt bortsett fra langturer vil kunne unnagjøres på strøm. Det gjør at det blir langt mellom hvert besøk på bensinstasjonen – og at driftskostnadene blir kraftig redusert, sammenlignet med en bil som går på kun bensin eller diesel.

Den nye drivlinjen får en systemeffekt på hele 218 hestekrefter, og dreiemoment på 450 Nm. I såpass kompakte biler som A- og B-Klassen bør det gi svært bra kraftoverskudd. 0-100 km/t går på 6,6 sekunder på A-Klasse kombi, 6,7 sekunder på A sedan og 6,8 sekunder for B-Klasse.

Alle bilene har for øvrig en tauekapasitet på 1.600 kilo. Det har ikke alltid vært like bra på de første, ladbare hybridene.

B-Klasse (til venstre) bygger på samme plattform som A-klasse, men er en god del større og tilhører klassen av kompakte flerbruksbiler.

Kjapt å lade

Den elektriske motoren er sømløst integrert i drivlinjen og jobber sammen med en firesylindret forbrenningsmotor. Toppfarten er på solide 235 km/t, eller 140 km/t på strøm. Alle modellene leveres med en 8-trinns automatisk girkasse som standard.

Det vannavkjølte batteriet har en total kapasitet på ca. 15,6 kWh, det største i en eksisterende ladbar hybrid fra Mercedes. A 250 e og B 250 e kan lades med både vekselstrøm og likestrøm, der sistnevnte kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent.

Fra en ladeboks med en effekt på 7,4 kW tar det omkring 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

Slik har Mercedes pakket den ladbare A-klassen.

Flatt gulv i bagasjerommet

For å beholde mest mulig av bagasjeromsplassen er eksosanlegget redesignet. I stedet for å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet. Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene – og sikrer også flatt gulv.

Det nye brukergrensesnittet MBUX er på plass i både A 250 e og B 250 e, med funksjoner som stemmestyring og augmented reality-navigasjon. Et nytt elektrisk program introduseres til nykommerne og gjør at forbrenningsmotoren kun starter ved kick-down. I dette programmet kan man også styre mengden regenerering via to hendler bak rattet.

Er du flink til å lade og ikke har altfor mye langkjøring: Da ligger det an til svært lave driftskostnader her.

Kommer til Norge i år

Kjøremodusene komfort-, ECO- og Sport er også tilgjengelig slik at føreren kan prioritere alt fra ren utslippsfri drift, via kjøredynamikk og bruk av begge motorer, eller forbrenningsmodus for å spare batteri til for eksempel bynære strøk.

Alle tre modeller kan forvarmes eller kjøles via applikasjonen Mercedes me.

Mercedes åpner for bestilling i september og det ligger an til lansering i Norge mot slutten av året.

Så langt får vi ikke vite noe om priser, men de ladbare hybridene kommer som nevnt gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Dermed er det grunn til å vente at de nye utgavene også blir svært konkurransedyktige, sammenlignet med de øvrige modellene i A- og B-klassen.

Slik ser de tekniske tallene ut for de nye og ladbare bilene fra Mercedes. Priser er ennå ikke klare.

