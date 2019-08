Presidenten som ønsket seg Grønland

Eventyrets slutt

I sin godlynte samtale med journalistene i New Jersey la Donald Trump vekt på at USA hadde beskyttet Danmark i en årrekke, og at danskene burde være takknemlige. Mente han med det at Danmark rett og slett burde selge ham øya og folket han ønsket seg når han ba om det? At såpass skyldte de USA etter alle disse årene?

President Donald Trump speaks during a meeting with Romanian President Klaus Iohannis in the Oval Office of the White House, Tuesday, Aug. 20, 2019, in Washington. Trump has been on a tear about Google that traces back to unfounded conspiracy theories about the technology giant, unproven claims by former Google employees and a small research study that the president misconstrued. (AP Photo/Alex Brandon)Alex Brandon

Straffen for ikke engang å ville diskutere en handel ble tatt ille opp av president Trump. Såpass ille at han natt til onsdag gjorde det klart at hans forestående todagersbesøk til Danmark blir avlyst. Et statsbesøk som etter planen skulle finne sted om to uker. Avblåst fordi de ikke vil selge ham Grønland.

«Basert på statsminister Mette Frederiksen kommentar om at hun ikke er interessert i å diskutere et oppkjøp av Grønland, utsetter jeg vårt møte til en annen gang», kunne presidenten meddele via Twitter, selvfølgelig.

Dronning Margrethe stakkar, som helt sikkert har satt halve hoffet på hodet i sine anstrengelser etter å være en god vertinne for presidenten, må nå finne på noe annet å fordrive tiden med i begynnelsen av september.

Tenk på alt sølvet som er pusset til ingen nytte. Fasanene som er skutt, rådyrene som er slaktet og ølet som er brygget. Eller hva de nå serverer når presidenter kommer til Amalienborg. Alt bortkastet, fordi Donald Trump ikke fikk kjøpe seg Grønland.

Mest alvorlig vil nok likevel presidentens oppførsel overfor en av USAs viktige allierte bli oppfattet. Jeg har vært på flere reiser med danske soldater i Afghanistan og Irak. 30 000 danske soldater har kjempet med amerikanerne i disse krigene. Mer enn 50 av dem kom aldri tilbake i live. Det kan godt være at danskene har behov for en solid bekreftelse på at amerikanerne fortsatt vil være en alliert de kan stole på