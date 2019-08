Angrepet som skjedde mandag, ryster byen Detroit i USA.

Ni år gamle Emma Hernandez var ute og syklet i nabolaget da tre hunder greide å rømme fra en inngjerdet hage og angrep henne.

Naboer og faren til Emma kom raskt til stedet, men greide ikke å få de aggressive hundene unna raskt nok.

Naboen Edward Cruz forteller at han skjønte at noe var alvorlig galt da han hørte niåringens skrik.

– Jeg måtte gjøre noe, de stoppet ikke, sier Cruz, ifølge Sky News.

Kastet murstein

Naboer forsøkte å kaste mursteiner på hundene. En av hundene ble til slutt skutt og de andre ble tatt hånd om av folk på stedet.

Emmas far forsøkte hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Hun døde ifølge myndighetene av en rekke skader, skriver Detroit News.

– Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg forsøkte gjenoppliving, jeg prøvde å hjelpe. Jeg gjorde alt i min makt, men hun var borte da jeg kom til henne, forteller Emmas far, Armando Hernandez, til radiokanalen WWJ.

Faren forteller at han tidligere hadde advart eieren av hundene om at hagegjerdet ikke var sikkert nok.

– Jeg har ikke ord, jeg er tom. Jeg ser datteren min hver gang jeg lukker øynene mine, sier Hernandez.

Hundeeier pågrepet

Emmas far forteller at hundene tilhørte eieren av et hus rett bak hans eget, og at han forrige uke kranglet med naboen om at dyrene ikke var godt nok sikret og at gjerdet var for lett å komme ut av.

– Jeg vet at hundene var der. Naboen og jeg kranglet om dette. Han tok ikke godt nok vare på hundene sine. Han kunne hindret dette, sier faren.

Politiet har pågrepet hundeeieren, men det er fortsatt uklart om han kommer til å bli siktet for hendelsen.

Ifølge myndighetene vil trolig hundene avlives.

Samler inn penger til bisettelse

Etter at familien Hernandez fortalte at de ikke har råd til en bisettelse, ble det satt i gang en innsamlingsaksjon. Milliardæren Bill Pulte fra Detroit ba tirsdag sine følgere om å bidra.

– Hvis vi ikke klarer å samle inn nok til denne niåringen som ble drept av hundene, vil jeg personlig betale for det, tvitret Pulte.

Men bønnen om støtte til familien hjalp. Gjennom siden GoFundMe er det til nå samlet inn over 200.000 norske kroner.