USA ba tidligere i sommer sine allierte om å bli med i en militæroperasjon i Persiabukta og etablere en vaktstyre for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet etter at Iran oppbrakte to skip.

Australia skal bidra med en fregatt og et overvåkingsfly. 177 forsvarspersonell på førstnevnte og ti på sistnevnte.

– Den destabiliserende oppførselen er en trussel mot australske interesser i regionen, sier statsminister Scott Morrison i en uttalelse onsdag, og fortsetter:

– Vi har samarbeidet tett med våre allierte og partnere, særlig USA og Storbritannia, om dette spørsmålet, som påvirker global sikkerhet og stabilitet.

Storbritannia sa tidligere i august at de kom til å slutte seg til styrken. Tyskland har gitt beskjed om at de ikke kommer til å delta i et slikt oppdrag.