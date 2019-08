Dramatisk økning i beslag av legemiddel – frykter amerikanske tilstander

For første gang siden 2014 har antallet narkotikasaker økt sammenlignet med tall fra tidligere år, viser nye tall fra Kripos.

De har registrert nærmere 13.000 saker i første halvår i år, opp 8,5 prosent fra i fjor.

Kokain, hasj og det smertestillende legemiddelet tramadol er blant det som blir beslaglagt oftest.

Avhengighetsskapende

Det sistnevnte stoffet bekymrer Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket.

– Tramadol, som beslagene av har økt dramatisk, er et sterkt smertestillende legemiddel som har en morfinlignende virkning. Det kan man bli avhengig av, og det er vi litt bekymret for, sier han.

– Hvordan virker tramadol?

– Det er et opioid som tar bort smerte. Man føler seg oppstemt, lettet og bra. Det er det lett å bli avhengig av. Man blir mye raskere avhengig av det enn vi tidligere har trodd, sier Madsen.

Han opplyser om at flere leger skriver ut tramadol enn tidligere.

– For ti år siden fikk 100.000 pasienter utskrevet dette. I fjor var tallet over 200.000, sier han.

Madsen forteller at ettersom bruken av legemiddel øker, vil flere kunne få avhengighetsproblemer.

– Da blir det lettere at det blir et illegalt marked, fortsetter han.

Opioid-krise i USA

– Man må være forsiktige, så man ikke plutselig ser begynnelsen av tilstander som ligner på opioid-krisen i USA. Det vil vi ikke ha i Norge, sier Madsen.

Sent på 90-tallet forsikret legemiddelselskap i USA at opioider ikke var avhengighetsskapende. Som følge av det ble store mengder skrevet ut til smertepasienter. Det førte videre til stor bruk og misbruk.

Ifølge US Department of Health dør over 130 mennesker daglig som følge av opioid-relaterte overdoser i USA, og nær 80 prosent av alle heroinbrukere oppgir at de startet med å misbruke sterke legemidler.

– Vil du rette en pekefinger mot norske leger som skriver ut tramadol?

– Nei, men jeg vil si at man må følge de gode retningslinjene vi har på dette området, sier han.

– Norske leger er mye flinkere til å styre forskrivningen enn sine kolleger i USA, opplyser Madsen.

Fem store saker

Kari Frey Solvik, leder for seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, sier det er vanskelig å beskrive hvem den typiske tramadol-brukeren er.

– Men vi har fem store innføringssaker pågående, på rundt 100.000 tabletter per sak. Når det er så store mengder er det klart at det ikke er til eget bruk, eller til salg blant venner og bekjente. Her er det et stort nettverk som distribuerer. Det skjer nok på gateplan, men også på nett, både i åpne kanaler og på det mørke nettet, sier Solvik.