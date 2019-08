Regnskogen i Amazonas opplever rekordmange branner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Så langt i år har Brasils romforskningssenter INPE registrert 72.843 branner, en økning på 83 prosent fra i fjor, ifølge dem.

Bare siden torsdag sist uke har INPE registrert over 9.500 branner i verdens største tropiske regnskog.

Landets president Jair Bolsonaro, ga nylig sjefen for INPE sparken som følge av uenigheter rundt tall som viser avskoging av Amazonas.

Krisetilstand

9. august ble det erklært krisetilstand i flere deler av landet, blant annet i hovedstaden Manaus, ifølge Reuters.

Branner er vanlige i tørrere perioder på året, men kommer også som følge av bønder som brenner setter fyr på skogen for å renske områder for videre gårdsdrift. Ifølge NASA er skogbranner i regnskogen uvanlig store deler av året på grunn av regnværet, men har større sjanse for å forekomme i de tørre månedene fra juli og utover året. Brannene forekommer hyppigst i september.

NASAs statistikk viser at årets brannaktivitet i Amazonasbekkenet er lavere enn gjennomsnittet totalt de siste 15 årene, men høyere i selve Amazonasregnskogen og i delstaten Rondônia.

Mandag ble storbyen Sao Paulo mørklagt midt på dagen, skriver Washington Post, noe mange beskrev som et apokalyptisk skue.

– Røyken kom ikke fra branner i Sao Paulo, men fra de veldig tette og store brannene som har skjedd i Rondônia og Bolivia. En kuldefront endret retning, og vinden tok med seg røyken til byen, sier meteorolog Josélia Pegorim i Climatempo i et intervju med avisen Globo.

Presidenten avviser kritikk

I januar overtok Jair Bolsonaro som president i landet. Klimaskeptikeren, som kalles «Tropenes Trump», har sverget å utvikle og bygge ut gårdsbruk og gruvedrift i Amazonas, noe som har ført til internasjonal bekymring i området mange peker på er kritisk for å bekjempe global oppvarming.

RØYKLAGT: Sao Paulo ble nylig mørklagt midt på dagen som følge av røyk fra branner som oppsto langt unna.

Presidenten selv uttaler at han ikke er bekymret over brannene, og sier at dette er normalt, og at bønder vanligvis setter områder i brann på denne tiden av året for å åpne nye områder for gårdsdrift. Han mener at han og hans politikk ikke kan tillegges å påvirke økningen av branner.

– De pleide å kalle meg Kaptein Motorsag. Nå er jeg Nero, og setter fyr på Amazonas, sier presidenten.

INPE sier at det store antallet branner ikke kun kan komme på grunn av tørke og naturfenomen.

Sparket sjef

– Det er ingenting unormalt med klimaet eller regnmengden i Amazonas i år, det er litt under gjennomsnittet, sier INPE-forsker Alberto Setzer.

– Den tørre perioden av året gjør forholdene for skogbranner og spredning av skogbranner bedre, men de oppstår på grunn av mennesker, enten som en villet handling eller som et uhell, fortsetter han.

Bolsonaro sparket nylig sjefen for INPE som følge av det presidenten mente var feilaktig høy statistikk om avskogingen i Amazonas.

– Jeg venter på de neste tallene, de vil ikke være funnet på. Hvis de tallene er urovekkende, vil jeg adressere dem, sier presidenten.