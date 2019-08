Kilder forteller til TV 2 at Trine Skei Grande har innkalt stortingsrepresentantene til møte i Oslo sentrum onsdag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holder 11 en pressekonferanse på Stortinget om «menneskeskapte klimaløsninger». Etter det TV 2 er kjent med starter møtet rett i etterkant på et hemmelig sted i Oslo sentrum.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik hastet ut av sitt kontor like før klokken elleve. Han ville ikke snakke med TV 2.

I går kveld kunne TV 2 melde at statsminister Erna Solberg (H) avbrøt sitt besøk på Island. Hun dro tilbake til Norge i et forsøk på å løse bompengekrisen i regjeringen.

– Opp til Erna

Striden rundt bompenger og byvekstavtaler er helt fastlåst etter at Fremskrittspartiet har stilt ultimatum om rundt skissen, som landsstyret søndag sa ja til.

Venstre-leder Trine Skei Grande har hittil fått klar beskjed fra sine partifeller om at hun ikke kan godta skissen som partilederne for en drøy uke siden var enige om å gå tilbake til partiorganisasjonene sine med.

Sentralstyret til Venstre hadde forrige fredag et telefonmøte om bompengestriden.

– Vi har bare hatt et telefonmøte i forrige uke med sentralstyret, uten at vi gikk inn på detaljer, sa Ola Elvestuen på vei inn i regjeringskonferansen mandag. Kilder har fortalt til TV 2 at Venstres problem med skissen er at de mener den legger til rette for mer biltrafikk i de store byene.

Søndag slo Siv Jensen fast at det nå er opp til statsminister Erna Solberg å løse bompengestriden i regjeringen.

– Jeg opplever at vi nå er ferdigforhandlet. Vi har holdt på med dette veldig lenge, og vi kom så langt vi kom. Nå forankres det i partiene, og hvis ett eller flere partier ikke kan stille seg bak dette, blir det egentlig opp til statsministeren å håndtere det videre, sa Jensen til TV 2 etter landsstyremøte.

