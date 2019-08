Giggs ut mot Rashford: – Han burde krevd det

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hadde muligheten til å reise hjem alle tre poengene i mandagens bortekamp mot Wolves.

På stillingen 1-1 fikk Manchester United straffespark. Paul Pogba diskuterte med Marcus Rashford om hvem som skulle ta straffesparket. Franskmannen vant diskusjonen, steg frem – og bommet. Dermed endte oppgjøret uavgjort.

Se høydepunkter og Pogbas straffebom øverst!

Manchester United-legenden Ryan Giggs er skuffet over at angriperen Marcus Rashford, som scoret fra straffemerket i serieåpningen mot Chelsea, godtok at Pogba skulle ta straffesparket.

– Marcus Rashford er angriper, han scoret på straffe i den første ligakampen. Når du får straffe i den neste kampen, så burde han krevd å få tatt det, slår Giggs fast, ifølge Manchester Evening News.

– Burde gjort som Sir Alex Ferguson

Han er skuffet over at Paul Pogba valgte å ta straffesparket etter at midtbanespilleren selv ble felt.

– Pogba har ikke en god statistikk med tanke på det å score på straffespark. Han scorer ikke på hvert straffespark han tar. For meg virker det som om den som blir felt, får ta straffesparkene. Jeg lurer på om Harry Maguire eller Victor Lindelöf får ta straffene om de blir felt, undrer Giggs.

En annen tidligere Manchester United-spiller, Paul Ince, mener Ole Gunnar Solskjær burde gjort som managerlegenden Sir Alex Ferguson, og utpekt en fast straffeskytter.

– Da jeg spilte i Manchester United, og vi fikk straffespark, så var det Eric Cantona som skulle ta det. Det fantes ikke noen rom for diskusjoner, ingen av spillerne kranglet, det var ikke noe drama. Cantona skulle ta det. Det hadde ikke noe å si om han hadde bommet tidligere. Han var mannen som skulle ta straffesparkene, oppsummerer Ince, ifølge The Mirror.

– Dersom Cantona ikke spilte, så tok Dennis Irwin straffesparkene. Dersom Cantona ikke spurte Sir Alex Ferguson om å ikke ta dem, så ville han ta dem. Det gjorde at vi andre spillere alltid visste hvem som skulle ta straffesparkene, fortsetter han.

– Helt uforståelig

Også i Premier League-studio på TV 2 Premium stilte ekspertene spørsmålstegn ved hvorfor Marcus Rashford ikke tok straffesparket mot Wolves, som altså kunne sikret Manchester United tre poeng i den tøffe bortekampen.