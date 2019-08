David Beckham (44) fronter gruppen med investorer som jobber med å få bygget opp Major League Soccer-klubben Inter Miami.

Planen er å stille lag i 2020. Per nå har klubben tre spillere under kontrakt. Stjerner som Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué og Edinson Cavani nevnes som mulige overgangsmål.

En solid strek i regningen er at jorden på tomten der Beckham og co vil bygge klubbens stadion viser seg å inneholde en rekke giftstoffer over tillatte grenser, skriver Miami Herald.

Der er blant annet dobbelt så mye arsenikk i jorden enn tillatt.

Slik vil Inter Miamis stadion se ut når det er ferdig.

Inter Miami vil bygge stadionet Miami Freedom Park med en kapasitet på 25 000 tilskuere på tomten til det som nå er golfbanen Melreese Country Club. Det skal ikke stå ferdig før om et par år, men prislappen kan nå fort stige.

Jordprøvene beskrives som fysisk farlige for mennesker. Giften stammer fra aske fra en gammel forbrenningsovn.

– Tomten har mer forurensning enn hva som er kommersielt trygt, sier Miami-ordfører Fancis Suarez.

Det er Miami by som eier tomten. De vil nå få et annet firma til å sjekke jorden på golfbanen. Regningen for dette tas av Inter Miami.

Kostnaden ved å rydde opp på tomten er tidligere anslått til ca 35 millioner dollar. Nå kan dette beløpet stige til over 50 millioner dollar.

Det planlegges å utvikle tomten for rundt én milliard dollar når grunnarbeidet er over. I tillegg til stadion, vil det komme kontorer, butikker, hotell, fotballbaner og parkanlegg.