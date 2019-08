En bolig av det eksklusive slaget er nå ute for salg på Slemdal i Oslo. Eneboligen på 487 kvadratmeter har en svimlende prisantydning på 62 millioner kroner.

– For det første ligger eiendommen i et veldig etterspurt område. Boligen er by-nær, men ligger samtidig i veldig landlige omgivelser. Huset har også en slående utsikt utover Oslofjorden, sier eiendomsmegler Tom Elliot Johnsen til TV 2.

Johnsen, som har ansvaret for salget av luksusvillaen, sier boligen er i så god stand at man kan flytte rett inn.

– Det er et veldig kostbart hus, men huset er satt i veldig god stand. Dette er rett og slett en skikkelig godbit som ikke dukker opp på markedet hver dag, sier Johnsen.

Johnsen legger til at de fleste hus i dette prissjiktet ofte krever litt oppussing.

Pusset opp i stor stil

Boligen, som de nåværende selgerne kjøpte for 24 millioner tilbake i 2014, har nå en svimlende prisantydning på 62 millioner. Årsaken er at villaen er betydelig påbygget og oppusset.

– Eieren har pusset opp boligen for omtrentlig det de ga for den i utgangspunktet. Da var huset litt over halvparten så stort. Hele bygningskroppen og garasjebygget, for å nevne noe, er så og si helt nytt, forklarer Johnsen.

Villaen ble opprinnelig bygd i 1942, noe som ikke er lett å se med det blotte øyet. Huset har et garasjeanlegg med plass til fire biler, og flislagt uteområde i hagen.

Romslig

Villaen på Slemdal må kunne anses som svært romslig, med et bruksareal på 530 kvadratmeter. Det skal altså være rikelig med plass for en familie med barn.

– Jeg mener huset vil passe ypperlig for en småbarnsfamilie, siden boligen er så romslig, men jeg vil si at boligen ikke er større enn at den er koselig. Det er godt med soverom og god plass for barna til å hoppe paradis i gårdsplassen.