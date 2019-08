Den omkomne er identifisert som 70 år gamle Leon van Biljon, melder lokale medier.

Van Biljon jobbet ved storviltparken Mahala View Lion Game Lodge øst for Pretoria i Sør-Afrika.

Døde av skadene

Van Biljon skal ha jobbet med å reparere et gjerde i innhegningen og ble angrepet av en av sine egne løver mens han hadde ryggen til, melder Sky News.

– Ambulansetjenesten fikk melding om et løveangrep ved Diokeng. Vi fikk informasjon om at den mannlige pasienten ikke responderte og at noen løver ble skutt. Vi ble også informert om at det ikke var trygt å nærme seg pasienten, siden det fortsatt var en tredje løve rett i nærheten, sier talsmann Xander Loubser i Ambu-Link til Pretoria North Rekord.

Van Biljon ble erklært død av ambulansepersonell som kom til stedet.

Ble vitne til angrepet

Ifølge parkens nettside er det tre løver i parken – Rambo, Nakita og Katryn. Leon van Biljon, kjent som «løvemannen», skal ha passet løvene siden de var små. Van Biljon holdt foredrag for besøkende, lot gjester delta i fôring og kjørte besøkende rundt i parken.

En talsperson for politiet sier til news24.com at en vaktmester så at løvene gikk til angrep og ropte på hjelp. Naboer kom løpende til og skjøt løvene.