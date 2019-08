Denne uken inntar tusenvis av nye studenter høgskoler og universiteter landet rundt.

En fast tradisjon for mange er den berømte fadderuken, fadderveka eller fadderullan som det også kalles.

Arrangementene er en mulighet til å bli kjent med skolen og få nye venner. Men fokuset på alkohol har også fått stor oppmerksomhet.

– Potensielt livstruende

Tirsdag har styret i Fadderullan og Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo publisert en advarsel, etter at de har mottatt meldinger om at flere studenter har blitt dopet gjennom sin drikke.

«Dette kan potensielt være livstruende, og SBIO og BI ser svært alvorlig på dette. Vi ber derfor alle være ekstra varsomme og påpasselige med sin egen drikke under kveldens arrangement», står det videre i meldingen som ble lagt ut på Facebook.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, sier til TV 2 at det så langt i dag eller i kveld ikke har kommet inn noen anmeldelser til politiet. Heller ikke krimvakta er kjent med noen hendelser som har blitt rapportert.

– Men hvis noen har blitt utsatt for det, og ikke tatt kontakt med politiet, så er vår klare oppfordring at de må gjøre det. For dette er ikke bra, sier Gulbrandsen.

– Ta vare på hverandre

Operasjonslederen sier at det på generelt basis ikke er ukjent at dette forekommer, men at det ikke har vært et problem i fadderuken tidligere år.

Politiet har likevel en klar oppfordring til byens nye studenter:

– Ta vare på hverandre, vær sammen med folk du er trygg på, og dersom du nyter alkohol, ha kontroll på drikken din, sier Gulbrandsen.

Fadderukene landet rundt er nå inne i sin andre uke. Så langt kan politiet i Oslo melde at det har vært god stemning, og at studentene har oppført seg fint.

– Vi har registrert at det har vært mye folk ute, men til tross for det har det gått ganske bra. Det har ikke vært spesielt mye fyll og ordensforstyrrelser, sier politiet.

Slår alarm

TV 2 skrev i forrige uke at legevakten i Oslo slo alarm i forkant av fadderuken, etter at de har sett en særlig utbredt bruk av rusmidler i ukene rundt august og september.

– Vi ønsker ikke at august skal bli en ny russetid eller julebordsesong, og at unge, håpefulle mennesker kommer skjevt ut, sa kommuneoverlege og avdelingsdirektør for Allmennlegevakten i Oslo, Jon Ørstavik, til TV 2.

Styret i Fadderullan har ikke besvart TV 2s henvendelser.