Ordren er gitt av påtalemyndighetens kontor i Agrigento på Sicilia etter at kontorets påtaleansvarlig Luigi Patronaggio hadde vært på befaring om bord på skipet, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Nyheten kom tirsdag kveld, kort tid etter at innenriksminister Matteo Salvini i en video på Facebook sa at han regnet med at påtalemyndigheten ville utstede ordre om evakuering av skipet.

Påtalemyndigheten har også beordret det spanske skipet beslaglagt når det legger til kai.

Det er drøyt 80 mennesker om bord, i tillegg til mannskapet på 17, opplyser organisasjonen Proactiva Open Arms, som drifter fartøyet.

Tidligere på dagen hoppet 15 av personene om bord på skipet, i sjøen i et forsøk på å svømme til land på Lampedusa. Fartøyet sendte ut en melding om at situasjonen var ute av kontroll og fikk bistand fra kystvakten. Flere kastet seg også i sjøen søndag, men de ble plukket opp og returnert til Open Arms.

Skipet plukket for 19 dager siden 147 mennesker opp fra havet utenfor kysten av Libya. Lørdag gikk Italia med på å hente 27 enslige mindreårige i land, og flere andre ble evakuert til Italia av helsemessige årsaker.

Tirsdag, før den italienske kjennelsen forelå, sendte Spania et marinefartøy til Lampedusa for å eskortere Open Arms til Mallorca. Marinefartøyet var ventet å bruke tre døgn på turen til Lampedusa.

