Etter en krisestart på sesongen er Rosenborg ubeseiret i de seks siste kampene i Eliteserien og har fått kontakt med teten.

Eirik Horneland, som mange mente burde få sparken etter den svake sesongstarten, har dessuten ledet laget til playoff til Champions League. Det er første gang siden 2007 at Rosenborg kjemper om å komme til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering.

Foran den første playoffkampen mot Dinamo Zagreb spøkte lagkaptein Mike Jensen med at «Rosenborg fremstår som et lag med en god trener».

– Vi har brukt tiden, noe man sjelden får i fotball. Den største forskjellen fra sesongen er at vi er mer sammensveiset som lag. Relasjonene sitter bedre og vi har lært hverandre bedre å kjenne. Den dårlige sesongstarten har ført til at vi har tatt noen skritt og erkjent ting underveis. Vi har stått på og jobbet sakte, men sikkert, sa Jensen, før han slo fast:

– Nå ser vi ut som et godt fotballag med masse selvtillit og en god trener, gliste midtbanespilleren og så bort på hovedtrener Eirik Horneland.

For Mike Jensen er oppgjørene mot Dinamo Zagreb de største kampene han har spilt i sin RBK-karriere.

– Ja, det er den viktigste og største kampen. Vi er mye tettere på den helt store drømmen og den helt største scenen, sa dansken.

Og:

– Med tanke på enkelstående kamper er dette det vi har arbeidet mot og jobbet for. Vi vant ligaen ifjor og brukt treninger og hver kamp for å ha mulighetene til å komme til gruppespillet.

– Det kommer til å gjøre fysisk vondt

Trener Eirik Horneland er enig at oppgjørene mot Dinamo Zagreb er den største kampen RBK har spilt på lenge.

– Ja, det er det. Å treffe rett mental inngang til disse to kampene er helt essensielt hvis skal klare å komme oss videre. Det er mye spenning og store oppgjør. Men det er viktig at det ikke bikker over til at vi blir engstelige, poengterte Horneland på pressekonferansen.

Horneland vet at Dinamo Zagreb er like lystne som RBK på å komme seg til gruppespillet i Champions League.

– I utgangspunktet er Dinamo Zagreb favoritter. Men vi ha mot nok til å gå utpå der og gjøre en god kamp. Men det kommer til å gjøre fysisk vondt. Om Dinamo løper hurtig i 30 kilometer i timen, så må vi løpe i 31 kilometer i timen, slo han fast.

– Eggen er lysår foran oss andre

RBK-treneren fikk også spørsmål om han så likheter mellom seg selv og trenerlegenden Nils Arne Eggen, som ledet RBK til gruppespillet flere ganger på 1990-tallet.

– Jeg tror alle trenere lar seg inspirere av Nils Arne Eggen. Han bygget opp en filosofi som vi prøver å bygge videre på. Men det er langt frem til Nils Arne. Likhetene mellom oss er at vi begge er engasjert, har entusiasme og sult. Men jeg vil aldri sammenligne meg med Nils Arne. Han ligger lysår foran alle oss andre, konkluderte RBK-treneren.