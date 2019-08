Etter det TV 2 erfarer ønsker statsminister Erna Solberg en snarlig løsning på den fastlåste striden rundt bompenger.

Planen var at statsministeren i kveld skulle spise middag sammen med sine nordiske kolleger og deres ektefeller, og returnere til Norge i morgen.

– Vi snakker sammen



Ved 18.15-tiden forlot statsministeren Hotel Reykjavik. Litt tidligere i ettermiddag svarte hun slik på hvordan det går med forhandlingene.

– Jeg har ingen kommentarer til prosessen og det arbeidet vi holder på med, sa statsministeren til TV 2.

– Fortsetter disse samtalene?

– Vi snakker nå sammen, så snakker vi sikkert internt i hvert enkelt parti om hvordan vi skal gå videre.

– Har du hatt samtaler med de andre lederne i det siste?

– Jeg tenker det er lurt at noen lar være å være løpende kommentatorer til prosessen, sier Solberg.

Fastlåst strid

Striden rundt bompenger og byvekstavtaler er fastlåst etter at Fremskrittspartiet har stilt ultimatum om rundt skissen som landsstyret søndag sa ja til.

Venstre-leder Trine Skei Grande har fått klar beskjed fra sine partifeller om at hun ikke kan godta skissen som partilederne for en drøy uke siden var enige om å gå tilbake til partiorganisasjonene sine med.

– Jeg synes det er dumt at Frp påstår at vi er ferdigforhandlet når vi ikke har en enighet i bunn. Vi vil gjerne forhandle videre for å finne gode løsninger. Det er jeg helt sikker på at vi klarer, vi har klart det hver eneste gang før, sier Skei Grande til TV 2.

Fremskrittspartiet står like steilt fast på at de ikke har interesse av å gå tilbake til forhandlingsbordet.

En rekke kilder i Fremskrittspartiet har overfor TV 2 pekt på at statsministeren må skjære igjennom for å få en snarlig løsning på situasjonen.

Kildene sier uavhengig av hverandre at dette handler om mer enn en strid om bompenger, og snarere om grunnleggende tillit mellom regjeringspartiene.

Flere kilder beskriver striden som en test på om de fire partiene fortsatt har et felles prosjekt eller ikke.