Iført hjelm med kamera og kroppssele satte Støre utfor Zipline Mosjøen, en 700 meter lang fartsfylt ferd ned til sentrum av Mosjøen. Han ble målt til 50 kilometer i timen over Vefsfjorden.

– Det føltes helt trygt. Veldig dyktige folk på toppen, som la all frykt ned, sier Støre. Han skulle ha hoppet i fallskjerm under valgkampen i 2017, men været satte en stopper for det.

– Kan ikke dette gi et inntrykk av Jonas Gahr Støre i fritt fall?

– Nei, fordi vi motbeviste det ved å gå helt til toppen først. Vi går først til toppen og viser at det er mulig, og så tok vi den flotte ferden ned til byen, sier Støre til TV 2 rett etter landingen.

Klar til å overta

Det er for å snu den negative utviklingen på meningsmålingene at Støre har tatt turen nordover.

Senterpartiet kan ligge an til å overta Aps plass som det ledende partiet i den nordlige landsdelen.

Under møtene med velgere tar Støre et oppgjør med regjeringens sentraliseringspolitikk. Han kritiserer også regjeringen for å slå sammen Troms og Finnmark med tvang.

På direkte spørsmål bekrefter Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at partiet alltid er klart for å ta over makten ved en eventuell regjeringskrise.

– Det ligger fast, sier Støre til NTB.

Han understreker samtidig at dette ikke er en aktuell diskusjon nå.

– Et trist skue

Den borgerlige firepartiregjeringen knaker i sammenføyningene, og bompengekonflikten har nok en gang ført Venstre og Fremskrittspartiet på kollisjonskurs. Knappe tre uker før valget er det ingen løsning på bompengestriden. Frp godkjente sist helg en skisse til løsning, men Venstre sa nei.

Støre mener bompengekrangelen mellom de fire borgerlige regjeringspartiene er et trist skue. Om det kan ende i regjeringskrise, tør han ikke spå.

– Det er et uttrykk for en regjering som ikke klarer å lande interne prosesser, der partiene spiller mot hverandre, og der offentligheten må forholde seg til en sak basert på selektive lekkasjer. Det er et dårlig utgangspunkt for en demokratisk debatt om viktige saker i kommunevalget, sier Støre.

(NTB / TV 2)