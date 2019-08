Tirsdag deltok kulturminister Trine Skei Grande (V) i et menneskerettighetsseminar for utviklingshemmede. Men det var spørsmål om problemene i regjeringen hun måtte svare på.

Og Venstres leder sa at hun vil fortsette å diskutere bomløsningene med de andre regjeringspartiene.

– Vi vil gjerne forhandle videre. Vi vil gjerne se om vi klarer å finne gode løsninger. Det er jeg helt sikker på at vi klarer. Vi har klart det hver eneste gang før, sa Skei Grande til pressekorpset.

– Ikke mer å forhandle om

Skei Grande vil forhandle videre, men Fremskrittspartiets leder Siv Jensen skriver i en tekstmelding til TV 2 tirsdag at det ikke er mer å forhandle om.

Dermed er situasjonen tilsynelatende fastlåst.

Men i neste uke er det budsjettforhandlinger i regjeringen om statsbudsjettet, og disse vil Skei Grande bruke for å forsøke å finne en enighet.

– Planen nå er selvsagt at vi skal prøve å få til en god avtale gjennom statsbudsjettet vi skal legge fram, sier Venstre-lederen.

Frykter regjeringen skal smuldre opp

Men det spørs om uenigheten mellom Venstre og Frp lar seg løse. I Sandnes Frp frykter de regjeringen går i oppløsning.

– Nå er det viktig at alle de fire regjeringspartiene ser at vi får veier, vi får bedre kollektiv og vi får ned bompengebelastningen hvis de blir enige. Det håper jeg på, men risikoen er at regjeringen nå smuldrer opp, dessverre, sier Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes.

Venstres ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande, er ikke i tvil om hvem som må ut av regjeringen hvis saken settes på spissen.

– Vi har stått støtt med avtalen vi signerte. Hvis Frp ønsker og mener at noen skal gå ut av regjeringen på grunn av bompengespørsmålet, så er det ikke Venstre, det er Frp som må gå, sier Lena Landsverk Sande.