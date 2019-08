Liverpool var aldri interessert i å hente Philippe Coutinho tilbake til Anfield i sommer. Brasilianeren, som forlot Liverpool til fordel for Barcelona for 1,6 milliarder i januar 2018, gikk dermed på lån til Bayern München. Bundesliga-giganten har sikret seg en opsjon på å hente Coutinho permanent for 1,2 milliarder kroner ved sesongslutt.

Ifølge The Athletic var imidlertid Coutinho selv interessert i en retur til Liverpool før han signerte med Bayern München.

Liverpool skal raskt ha gjort det klart at det var uaktuelt å hente den tidligere publikumshelten på Anfield tilbake.



Hovedårsaken var at det ville kostet for mye i både lønnsutgifter, bonuser og overgangssummer for lån og en eventuell permanent avtale, hevder The Athletic å ha kjennskap til.

GAMMEL HELT: Philippe Coutinho var elsket av Liverpool-fansen før brassen forsvant til Barcelona. Foto: Paul Ellis

– Håper ikke det var hovmod

Dessuten var ikke manager Jürgen Klopp villig til å garantere Coutinho en plass i startoppstillingen. Han vil fortsatt satse på trioen Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino i angrepet.

Tyskeren skal samtidig forvente at Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain vil finne tilbake til stormformen, og fant det dermed ikke nødvendig å hente Coutinho inn i troppen.

Ian Ladyman, som dekker Liverpool for The Daily Mail, hevder at Liverpool umiddelbart takket nei da klubben fikk tilbud om å hente Coutinho på lån før overgangsvinduet stengte for engelske klubber tidligere i sommer.

Han kritiserer Liverpool og manager Jürgen Klopp for avgjørelsen om å takke nei til brasilianeren.

– Et valg drevet av penger? Mulig, det var høye summer. Var Klopps taktiske plan avgjørende? Veldig mulig. Eller var det hovmod? Det håper jeg virkelig ikke, skriver han i sin spalte hos The Daily Mail.

– Pep Guardiola har forstått det

Skribenten mener at Coutinho kunne gitt Liverpool noe ekstra, og minner om at Liverpool tok 97 poeng forrige sesong, uten å vinne ligaen.

– Å gå tilbake til en tidligere klubb fungerer ikke alltid, det vet vi. Men dette her hadde vært et lån. Et dyrt lån, men fremdeles en låneavtale. Risikoen hadde vært veldig liten, skriver han i sin spalte, og stiller samtidig spørsmålstegn til at en spiller av Coutinhos kaliber ikke hadde fått plass på Liverpools lag.

– I Premier League er det viktig med en stor bredde i troppen. Det er nesten umulig å ikke ha for mange toppspillere, konstaterer Ladyman.

Han tror Pep Guardiola hadde valgt annerledes enn Klopp dersom spanjolen hadde havnet i en lignende situasjon med en av sine tidligere storspillere.

– Pep Guardiola forstår det. Men gjør Klopp? Vi håper det. På samme måte håper vi at ikke stolhet har kommet i veien for det mest åpenbare målet til Liverpool.