Conte annonserte dette tirsdag etter en debatt i det italienske parlamentet.

Før han kunngjorde avgjørelsen, anklaget han sin egen inneriksminister, høyrepopulisten Matteo Salvini, for å være en «alvorlig trussel», skriver Le Soir.

Conte sa til senatet at han mener Salvini er uansvarlig, og hevder han kun jobber for sin egen og sitt partis agenda.

– Dette er institusjonell hensynsløshet, respektløshet overfor parlamentet, og det kan velte landet inn i nedgående spiral med politisk usikkerhet og finansiell ustabilitet, sa Conte.

Salvini satt ved siden av ham, og ristet på hodet da han talte.

– Det er slutt på denne regjeringen. Jeg vil nå gå til presidenten Sergio Mattarella og informere om min beslutning, sa Conte da han orienterte senatet om beslutningen tirsdag ettermiddag.

Mattarella kan be Conte om å prøve videre for å finne et alternativt flertall fra nasjonalforsamlingen, eller han kan akseptere avskjeden og se om det er andre kan samle en alternativ koalisjon. Om dette ikke går, er alternativet å utløse nyvalg, som kan skje tidligst i oktober.

Regjeringskrise

Det har murret kraftig i Italiensk politikk de siste to ukene, etter at Salvini overraskende sa at regjeringssamarbeidet ikke fungerer og at han vil trekke sitt parti, Ligaen, ut av regjeringskoalisjonen.

Jusprofessoren Conte er partiuavhengig, og ble statsminister i juni 2018. Han er en kompromissløsning i regjeringskoalisjonen mellom det ytterligående høyrepartiet Ligaen – der Salvini er leder – og Femstjernersbevegelsen.

Salvini og Femstjernersbevegelsen-leder Luigi Di Maio er begge visestatsminister i koalisjonsregjeringen.

Trykker på for nyvalg

Ligaen ligger for øyeblikket høyt på meningsmålinger i Italia, og et nyvalg kan potensielt gi Salvinis parti større innflytelse. Ligaen har doblet oppslutning siden valget i fjor.

Flere eksperter mener den italienske regjeringskrisen er dårlig nytt for det europeiske samarbeidet, da spesielt Ligaen er kjente EU-kritikere.

Statsminister i Italia mellom 2013 og 2014, Enrico Letta, mener det nå er sannsynlig at Italia forlater samarbeidet.

– En dag sier han at han vil være med i Europa, dagen etter vil han forlate EU. Med Salvini er ikke et italiensk «Brexit» umulig, sa Letta til AFP.

Vil stenge havner for redningsbåter

Salvini har de siste ukene fått bred omtale i forbindelse med migrantkrisen som utspiller seg på redningsbåtene utenfor Italia.

Redningsbåten Open Arms ligger utenfor Lampedusa, og har for øyeblikket omlag 100 migranter ombord, men nektes å legge til i Italia.

Forholdene om bord skal være svært dårlige, og det meldes om slosskamper mellom migrantene.

Salvinis kampsak er at Italias havner skal være stengt for redningsbåter.