Venninnegjeng kastet seg på populær skjønnhetstrend – endte på sykehus

Fox 10 Phoenix skriver at politiet nå har hengt en advarsel på den aktuelle adressen i Maricopa. Myndighetene opplyser overfor nettstedet at de er klar over hendelsen.

Foreløpig er det ikke kjent hva som ble sprøytet inn i kvinnenes lepper.

Strenge krav

I Norge er det ikke tillatt for andre enn helsepersonell å injisere legemidler.

Botox regnes som legemiddel, og norsk lov sier at en ansvarlig lege må gå god for at en sykepleier har kvalifikasjonene som kreves for å kunne sette en Botox-sprøyte.

Det er ikke noe krav om at denne legen skal være til stede under behandlingen.

Fillere regnes derimot ikke som legemidler. Dermed er det ingen kompetansekrav for såkalte estetiske injeksjoner, men det stilles strenge krav til hvor behandlingen kan finne sted, og til hvilket utstyr som blir brukt.

Ifølge Stortinget skal fillere bli omfattet av en felles europeisk regulering som trer i kraft i mai 2020. Etter regelverket blir det da krav om at produktene må oppfylle felles sikkerhetskrav og CE-merkes.