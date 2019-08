Når bilen er så stor at en Tesla Model X ser ut som en puslete småbil i forhold, da kan du med trygghet føle deg litt småsjef på veien.

Det er nok i alle fall en følelse de få som har kjørt denne bilen i Norge har kjent på.

Bilen vi snakker om er Ford F-150 Raptor. Bare for å understreke hvilken bajas dette er, har sjefingeniøren bak bilen ganske så frittalende uttalt at dette er sportsbilens pickup, og at Raptor skal kunne herje i terrenget i opp til 170 km/t!

Ingen drømmebil for norske politikere

Dette er på mange måter noe av det mest amerikanske du får tak i på fire hjul. Til og med i Trump-land er dette tross alt en voksen bil.

Voksen er naturligvis også motoren, selv om denne generasjonen har fått den gamle V8-eren erstattet med en hissig sekser.

Under det ruvende panseret leverer 3,5 literen fra seg solide 457 hk og 510 Nm. Det er nok til at bilen klarer 0-100 km/t på rett over fem sekunder. Og akkurat det må sies å være mer enn akseptabelt på en bil som veier 2,6 tonn!

Forbruket trenger vi ikke nevne. Men vi kan vel si det sånn at Raptor ikke er favorittbilen til norske miljøpolitikere, og at den helt sikkert kvalifiserer til begrepet «Raptor-skam» for enkelte på Tinget…

Denne grillen er så stor at selv en elg blir slukt, dersom uhellet skulle være ute...

Kun noen få til salgs

Stor bil, solid vekt og noe over snittet høyt utslipp – betyr at prislappen hjemme i Norge ikke blir spesielt hyggelig.

Derfor er det også nokså få eksemplarer av nyeste generasjon Raptor til salgs i bruktmarkedet.

37 toms hjul bør sikre fremkommeligheten du forventer i en Raptor.

Bilen vi har kommet over, er helt klart en av de tøffeste der ute for tiden. Bilen er en 2018-modell som har gått rett over 26.000 kilometer.

Bruktprisen er 929.000 kroner, men da får du også en haug av utstyr.

LED-lys og taktelt

Bilen leveres blant annet med 10-veis elektrisk justerbare seter, 360-graders kamera (det kan komme godt med i trange gater), 37 toms hjul og stereo fra Bang & Olufsen.

Denne bilen leveres i tillegg med nylig utført oljeskift, understellsbehandling og en solid LED-bar på taket. Til sammen har bilen fått ettermontert LED-lys for over 20.000 kroner.

Prikken over i-en er en spesiallaget chase rack over planet – med taktelt inkludert. Vi snakker med andre ord om en brutal campingbil, hvis du er den som foretrekker de litt mer grisgrendte strøkene.

Med bilen følger også en egen rigg med telt på planet.

Absurd blanding av pickup og sportsbil

Vi i Broom har testet Ford F-150 Raptor. Her er noen av inntrykkene vi satt igjen med da:

Raptoren er en nesten absurd blanding av pickup og sportsbil. Med plass til fem, stort lasteplan, voldsom bakkeklaring og røft interiør. Men når vi presser gassen i bånn, kommer sportsbil-faktoren inn for fullt.

Motoren brøler, vi blir presset bakover i setene – og bilen bare bykser framover. I alle fall når det er noenlunde tørt på veien og firehjulstrekken er koblet inn. En av våre tilmålte dager var regntung. Bare bakhjulstrekk da gjør at hekken kommer faretruende fort, her skal du vite hva du driver med!

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eiere.

Ford mener du uproblematisk kan kjøre bilen i 170 km/t i terrenget. Foto: Naka Autosport

Denne sliter heller ikke med å komme seg frem i terrenget. Sjekk hva Hennessey har bygget her: