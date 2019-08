I TV 2-serien «Sophie Elise tester Norge» møter Sophie Elise 19 år gamle Marianne Knudsen.

De to snakker blant annet om hvordan det er å ha sex når man sitter i rullestol.

– Jeg opplever ofte at folk tenker jeg som funksjonshemmet ikke kan ha et sexliv. Også at man tenker at jeg må være aseksuell og at jeg aldri kan ha barn, sier 19-åringen til TV 2.

Marianne, som er fra Trondheim, har cerebral parese, og sitter derfor i rullestol. Hun er også svært engasjert i funksjonshemmedes rettigheter, gjennom vervet som nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).

– Flere one night stands

I episoden forteller Knudsen åpenhjertig om at hun har et aktivt sexliv på lik linje som sine jevnaldrede, og at hun ikke ser på rullestolen som en hindring.

– Jeg har hatt flere one night stands. De fleste har vært hjemme hos meg, sier hun.

– Men jeg var kjempenervøs første gang jeg hadde sex, og i starten var det jo bare... Det blir jo veldig sånn teknisk og finne ut hvordan man kan gjøre det, sier hun og ler.

– Men hvordan stillinger gjør man da? For du kan ikke sitte oppå? spør Sophie Elise.

– Jo. Det finnes mange måter man kan få det til på, forklarer Knudsen.

Eksluderes fra sex

I et internasjonalt forskningsprosjekt i 2018, som forskningsinstituttet Sintef deltok i, ble det konkludert med at funksjonshemmede ofte eksluderes fra sex. Ett av funnene var at samfunnet har mange fordommer mot funksjonshemmedes ønsker og muligheter for sex og kjærlighetsliv.

En av Knudsens hjertesaker er nettopp å være med på å bygge ned disse fordommene.

– Seksualiteten vår er en del av å være menneske. Det forsvinner ikke selvom man har en funksjonsnedsettelse. Derfor er det så viktig å snakke om at man som funksjonshemmet også kan ha sex og ha et aktivt sexliv, mener hun.

19-åringen forteller at har fått utelukkende gode tilbakemeldinger på deltakelsen i serien.

– Sophie var veldig ærlig og en god lytter, noe som gjorde at det var enkelt å dele personlige ting med henne. Vi er forskjellige og har ulike syn på noe, men hun er en dame jeg har stor respekt for og jeg beundrer åpenheten hennes. Jeg valgte også å dele så mye fordi jeg synes det er et viktig tema å snakke høyt om, sier hun.

