Provoseres av at politikere besøker sykehjem før valg: – Jeg synes det er frekt

I serien «Sophie Elise tester Norge» besøker den 24 år gamle influenceren Paulus sykehjem i Oslo.

Her er hun med den engasjerte hjelpepleieren Alf Einar Strømsnes (62) på jobb. Strømsnes har jobbet på sykehjemmet i 25 år, og i valgkampen er det særlig én ting som opprører ham.

– Jeg blir provosert over at hver gang det er valg, så kommer politikere til sykehjemmene. Jeg synes ikke de har noe her å gjøre, sier Strømsnes.

– Frekt

9. september er det lokalvalg i Norge. For mange politikere er det en naturlig del av valgkampen å besøke blant annet sykehjem i ukene før valgdagen.

Statsminister Erna Solberg (H) har rukket innom flere sykehjem de siste ukene, og det samme har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Denne tradisjonen misliker hjelpepleieren på Paulus sykehjem sterkt.

– Hvis de ikke engasjerer seg ellers, så trenger de heller ikke å gjøre det rett før det skal være valg. Det synes jeg er frekt, fortsetter han.

Strømsnes forteller til TV 2 at han gjennom sin lange yrkeskarriere i eldreomsorgen, sjelden har opplevd at politikere tar seg tid til å besøke sykehjem utenom valgkampen.

– Det er så gjennomskuelig. Hvis de hadde ærlige hensikter, så hadde de kommet ellers i året, og med jevne mellomrom. Dette er bare for å fiske velgere til partiet, mener han.

Listhaug: – Det gir meg veldig mye

BESØKER OFTE SYKEHJEM: Sylvi Listhaug var i TV 2s Valgstudio mandag denne uken. Foto: TV 2

I TV 2s Valgstudio mandag fikk eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) spørsmål om hun forstår at man kan bli provosert av de mange politikerbesøkene på sykehjem i valgkampen.

– Det skjønner jeg absolutt, sier hun.

Hun forteller likevel at besøkene er viktige og betyr mye for henne.

– Jeg har reist veldig mye rundt på sykehjem det siste året og har hatt utrolig mange fine opplevelser. Det gir meg veldig mye. Jeg jobbet på aldershjem i mange år da jeg studerte, så det er ingenting som gir meg en bedre følelse enn når jeg ser at eldre har det godt, sier hun.

– Fengselsinnsatte får flere tilbud

Hjelpepleieren Strømsnes mener det er flere utfordringer med eldreomsorgen i Norge i dag. Og han mener det er flere av disse tingene som politikere kan og bør ta tak i.

– Det burde blitt bevilget mer penger, slik at man kunne få flere ansatte ved sykehjem. Det er den største utfordringen, at vi ikke har nok tid til beboerne, sier han til TV 2.