Arsenal-tallene du knapt vil tro: – På grensen til skandaløst om det skjer igjen

Hangeland: – Mest av alt en merkverdig tilfeldighet, men ...

Mané scoret også 4-1-målet i 4-3-seieren borte mot Arsenal i sin Liverpool-debut 14. august 2016.

– Dette er nok mest av alt en merkverdig tilfeldighet, men forteller nok også noe om et Arsenal-lag som har svakheter som passer Liverpool perfekt. Arsenal er ambisiøse i sitt spill, og relativt svake i kontradekningen. Dette medfører at det ofte er store rom for individuelt gode og raske angrepsspillere hos motstanderen. Og Salah, Firmino og Mané går inn i den kategorien, sier Brede Hangeland.

TV 2s Premier League-ekspert tror Arsenal-manager Unai Emery vil gjøre alt som står i hans makt for å stoppe nettopp denne dødelige trioen på Anfield til helgen.

– Emery har garantert analysert problemene mot Liverpool nøye, og det er på grensen til skandaløst om alle tre scorer også på lørdag.

– Tror du spillerne selv går rundt og er klar over slike statistikker?



– Spillere flest interesserer seg ikke for stats. Tankegangen er at hver kamp lever sitt eget liv, og man får «ingen hjelp» i fortiden. Jobben må gjøres. Jeg tviler på om de selv har undersøkt statistikken, men i dagens verden er det ganske sannsynlig at de blir gjort oppmerksomme på det av sosiale medier eller media. Likevel er spillerne proffe, og slike opplysninger har null innvirkning på forberedelser eller inngang til kampen, sier Hangeland.

