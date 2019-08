I midten av april ble toppblogger Kristin Gjelsvik (32) og forloveden Dennis Poppe (27) foreldre for første gang, til sin lille sønn Falk. Den første tiden med en baby bør for de fleste være en lykkelig tid, men for influenser-paret har det ikke bare vanket gratulasjoner og lykkeønskinger etter fødselen.

– Dette «mammapolitiet» har holdt meg under lupen helt fra jeg var gravid, og følger nøye med på hvordan jeg oppfører meg og hva jeg gjør feil. Det virker som at de synes det er fantastisk å ha noe å ta meg på, sier Gjelsvik og gjengir noen av de mange kommentarene hun har mottatt:

For en forferdelig mamma

«Jeg så deg på Løkka UTEN myggnetting på vognen». «Forferdelig å se at du drikker en øl mens du ammer!!». «Du tar feil ved å si at chille foreldre får chille barn». «Du bærer bilstolen feil». «What? Drar du på fest allerede???». «Du EKSPONERER barnet ditt på internett, noe du sa du ikke skulle gjøre. For en forferdelig mamma du er».

HETSES: Kristin får til stadighet hets av det såkalte "mammapolitiet". Foto: Instagram, @kristingjelsvik.

Det hele toppet seg i starten av juli, da et brev fra barnevernet dukket opp i postkassen.

En kvinne fra Ålesund hadde lest at Kristin og Dennis valgte å gi sønnen plantebasert kost, og valgte å sende inn en bekymringsmelding med mistanke om omsorgssvikt.

Slag i magen

– Det kom som et slag i magen. Jeg synes det var utrolig ubehagelig å åpne et sånt brev. Saken ble henlagt umiddelbart fordi den ble sett på som fullstendig grunnløs, men bare det å få det brevet i det hele tatt. Vi har vært foreldre i tre måneder, og så er vi i barnevernssystemet. Det er vondt.

Toppbloggeren er vant til å motta kritikk fra sine følgere, men forteller at det er ekstra sårt når de angriper morsrollen.

TOPPET SEG: Da Kristin og Dennis ble meldt inn til barnevernet, toppet det seg med negativitet knyttet til foreldrerollen. Foto: TV 2.

– Når du får mange nok kommentarer så begynner den ballen å rulle. Det er klart at det er utrolig vondt å begynne å tvile på om jeg er en god nok mor for barnet sitt. Det er ingenting man heller vil enn å være den beste mammaen for sitt barn.

Kommet under huden

– Innimellom kan jeg kjenne at «fy faen. Dette blir bare for mye for meg». Det er vondt, rett og slett. Det er et veldig sårt punkt. Jeg lar sjelden negativitet komme under huden på meg, men nå har de faktisk klart det. De klarte det med denne barnevernssaken, sier hun åpenhjertig.

STOLT PAPPA: Dennis triller barnevogna på sommerferie i Spania. Foto: Instagram, @kristingjelsvik.

Gjelsvik oppfordrer folk til å tenke seg om før de kommenterer måten andre foreldre velger å oppdra sine barn på.

– Velmenende råd tas imot med åpne armer, men ingen barn kommer ut med en bruksanvisning. Det handler om at foreldrene kjenner sine egne barn best.

– Det er ingen som kan komme og fortelle at du gjør ting feil, med mindre det selvfølgelig er noe som tilsynelatende er virkelig feil. Terskelen må være lavere for å irettesette foreldre, oppfordrer hun.