Sønnene begynte å diskutere bompenger. Da fikk Gjert nok

Om en drøy måned skal Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen løpe for medaljer i Doha-VM. Den siste tiden har brødrene tilbragt i Sveits, nærmere bestemt St. Moritz. Ingebrigtsen-gjengen har gode erfaringer med å lade opp til mesterskap nettopp der.

På treningsøkten før medietreffet var det antydninger til småkrangling mellom brødrene.

– Det blir krangling når man har irriterende søsken, sier Filip Ingebrigtsen.

– Man har litt delte meninger om hva man skal gjøre for at ting skal bli best mulig. Alle har gjort seg opp en mening om hva som er best, legger Jakob til.

– Ikke for å nevne navn, men det er en av de yngste løperne i teamet som oppfører seg som en diva av og til. De eldre respekterer avtaler som er blitt inngått. Og så er det en som er midt imellom, sier Henrik.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen forteller at diskusjonen handlet om hvor stigningsløpene skulle gjennomføres.

– Det er ikke trafikk der vi bor. Det er ikke en kjeft. Så kommer vi på den andre veien. Nå er det på det mest travle i St. Moritz. Det er så mye folk. Det tyter folk ut av veggene. Jakob sa: «Jeg vil ikke gå dit og springe, for da må jeg springe mellom bilene». Men en dag uten diskusjoner hadde ikke vært noe, sier han.

– Bompenger og styr og vas

Og diskusjoner er det blitt nok av i St. Moritz. Det toppet seg for pappa Gjert da sønnene begynte å diskutere norsk politikk.

– Nå begynner de å gå tomme for tema. I går hev de seg på den NRK-sendte utspørringen. De kom seg ikke ut for å spise før restauranten nesten var stengt fordi de skulle diskutere politikk. Nå begynner det å bli tomt. Nå har de vært mye på leir. Det er bompenger og styr og vas. Den ene var for og den andre imot. Jeg gikk på restaurant og ventet på at de skulle komme. Det gikk en halvtime, sukker Gjert.

Storebror Henrik forklarer hva diskusjonen handlet om:

– Vi så på NRKs utspørring av Siv Jensen. Venstrevridningen i norske medier er litt provoserende til tider. Jeg forstår at det er sånn når de rekrutterer fra folkehøyskoler, medielinjer og Palestina-skjerf. Det er ikke noe galt i det. Jeg har ikke så mye å bidra med bortsett fra sterke meninger. Jeg har ikke kompetanse. Man må ikke blande meninger og kompetanse. Det er det som er problemet. Det er mange politikere med vanvittig sterke meninger og ingen kompetanse. Det er kanskje det som er problemet. Folk må gå i seg selv og kjenne sin egen begrensning, snerrer han.