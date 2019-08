Bak studien står den amerikanske sosialpsykologen Amanda N. Gesselmann, samt psykolog Vivian P. Ta og kjønns- og sexforsker Justin R. Garcia.

Trioen har sett på bruk av emojier, og hvilken betydning symbolene har for forhold.

Studien ble forrige uke publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet PLOS One.

Her er forskerne klare i sin tale.

«Våre funn viser at emojibruk med potensielle partnere er assosiert med å opprettholde kommunikasjon etter første date,» skriver Gesselmann.

Trendy og personlig

Trioen har samlet inn data fra over 5300 amerikanere mellom 18 og 94 år.

Deltakerne er blant annet blitt spurt om årsaken til hvorfor de benytter emojier i samtalene sine.

Det mest brukte svaret er at det gir beskjedene mer personlighet, og at det er enklere å uttrykke følelsene sine på denne måten.

Noen svarte at de kun bruker emojier fordi det er trendy.

Nyttige emojier

Alexander Kielland Krag er ekspert i digital retorikk, og sier til TV 2 at emojier gjør kommunikasjonen enklere, og at symbolene gjør det lettere å uttrykke følelser.

Han er ikke overrasket over resultatene fra den amerikanske studien, og forklarer:

– Man sier jo at når vi snakker med noen, så betyr ordene vi sier kun ti prosent. Resten av kommunikasjonen er for eksempel kroppspråk og tonefall. Når vi skriver med hverandre, er ordene vi skriver hundre prosent av kommunikasjonen. Da kan det være nyttig å spe på med emojier for å uttrykke det en føler og vil frem til, sier han.

Og:

– De som ikke bruker emojier, kan gjerne bli oppfattet som ganske «flate» og korte, og dermed mindre attraktive.

Flere dater og mer sex

Deltakerne er også blitt spurt om hvor mange dater og hvor mye sex de har hatt de siste 12 årene. Også her mener forskerne å se en klar korrelasjon:

Deltakerne som ofte bruker emojier i sin kommunikasjon, har flere dater og mer sex enn de personene som ikke bruker emojier.

«Fordi tekstbasert kommunikasjon kan mangle mye av den sensoriske informasjonen som finnes i ansikt-til-ansikt-interaksjoner som fremmer affektivt uttrykk og meningsfull kommunikasjon, kan karakterfunksjonene (f.eks. farger, former, handlinger, ansikter) til emojier tillate kommunikasjonspartnere å lettere uttrykke følelser,» skriver forskerne.