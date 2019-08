Politikvinne truffet av vådeskudd

VAR BEVISST: Kvinnen var ved bevissthet og betegnes som lettere skadd. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Sør-Vest politidistrikt opplyser at en polititjenestekvinne ble truffet av et vådeskudd i låret under skytetrening tirsdag.