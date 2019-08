Den negative renten gjelder i første omgang kunder med over 7,5 millioner danske kroner på sparekonto.



De som har mer enn dette, må betale banken 0,6 prosent rente for det overstigende beløpet.

En kunde med ti millioner danske kroner på konto, må dermed betale banken rundt 15.000 kroner i året.

Jyske Bank understreker imidlertid at de er åpne for individuell behandling, og det er uklart hvor mange kunder som dermed vil bli rammet.

Forsvarer beslutningen

Administrerende direktør Anders Dam i Jyske Bank forsvarer beslutningen og viser til at banken selv må betale negativ rente til Nationalbanken i Danmark.

Det er heller ikke mulig å få positiv avkastning ved å plassere penger i danske statsobligasjoner for tiden, da alle nå har negativ rente. Dette forventes å fortsette i flere år framover.

– Det negative rentemiljøet, som har preget det danske markedet siden våren 2012, kun avbrutt i 2014, ser nå ut til å være av mer permanent karakter, sier Dam.

– Påvirker andre banker

Jyske Bank er den første banken i Danmark til å innføre negativ rente, men i følge Marlene Nørgaard Carolus, direktør i Mybanker, blir de trolig ikke den eneste.

Mybanker er en virksomhet som hjelper folk å bytte bank og følger derfor de danske bankene tett.

– De siste to ukene har vi sett at flere lokale pengeinstitutter har vært ute og annonsert at de ser i den retningen, sier Carolus til danske TV 2.

Hun legger til at hun tror innføring av negativ rente vil skape mye bevegelse i hele sektoren og påvirke de fleste andre bankene.

(©NTB/TV 2)