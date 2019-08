Ifølge tiltalen begynte volden på vei inn i leiligheten en onsdag i desember 2017.

De tiltalte skal ha slått og sparket fornærmede, blant annet i hodet. Også etter at mannen falt i bakken, fortsatte angivelig volden.

Mens mannen lå på bakken, skal de tiltalte ha tatt frem en tatoveringsnål og gått løs på ryggen hans. Der står det skrevet «pikk» og «voldtektsmann» ved siden av en tegning av en penis.

– Dette er en stygg voldssak som vi i politiet ser alvorlig på, konstaterer politiadvokat Eline Andreassen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad, som først omtalte saken.

Den fornærmede mannens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.

Alle de tiltalte er i dag i 20-årene. To av dem er tiltalt for grov kroppsskade, mens tredjemann er tiltalt for medvirkning til grov kroppskrenkelse, som har en lavere strafferamme.

Politiadvokat Andreassen sier til TV 2 at to av de tre mennene er kjent for politiet fra tidligere. Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva det gjelder.

I retten vil alle de involvertes forklaringer bli det mest sentrale. I tillegg kommer fornærmedes legejournal og bilder av skadene og tatoveringene.

De to hovedtiltaltes forsvarere, advokatene Jørund Lægland og Haakon Borgen, ønsker ikke å kommentere saken. Overfor Romerikes Blad opplyser Lægland likevel at hans klient hevder ikke å ha vært med på tatoveringen.

Den siste mannens forsvarer, advokat Torkil Jan Røseid, sier til samme avis at hans klient erkjenner å ha vært til stede, men at han nekter straffskyld etter tiltalen.

Det er satt av to dager til behandlingen av saken i tingretten i desember.