Her trener fireåringene på svømming utendørs

FØRST UT: Kjersti Ellingsen i Søre Øyane naturbarnehage lar barna få svømmetrening i sjøen i all slags vær.

Målet er at barna skal klare å svømme de 20-25 meterne over sundet like ved barnehagen, før de begynner på skolen.

– Jeg tror både foreldre og barnehager er litt redde og ikke tør å ta utfordringer som er litt annerledes. Men vår erfaring er udelt positiv, så det er bare å kaste seg i gang, sier Ellingsen.

Flaut å toppe statistikken

Lederne i firmaet Coasteering, som har kurset de ansatte i Søre Øyane naturbarnehage, mener det er svært positivt at kompetansemålene til svømming og livredning i grunnskolen har et enda sterkere fokus på ulykkesforebyggende opplæring nå enn tidligere.

– Det er rett og slett ikke akseptabelt at vi har 12 ganger så mange drukninger i Norge som i Storbritannia. Vi er nødt til å gjøre noen endringer i svømmeopplæringen her til lands, sier kreativ leder, Kyrre Flotve, i Coasteering.no.

Flotve synes det er flaut at Norge topper den dystre drukningstatistikken.

Like høye dødstall som i trafikken

Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer døde av drukning i fjor. Til sammenligning døde 108 personer i trafikken.

Utkast til ny læreplan Skal gjelde fra 2020

Mer tydelig at svømme- og livreddingsopplæring skal gjøres utendørs etter 7. og 10. trinn.

Forslagene har vært på høring denne våren, men er ikke fastsatt ennå.

Etter 2. trinn:• leke og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift, hoppe uti og orientere seg i vann.

Etter 4. trinn: • være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt (mens man flyter på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Etter 7. trinn: • utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og under vann • vurdere tryggheten i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann innendørs og utendørs

Etter 10. trinn: • forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen. Kilde: Kunnskapsdepartementet

– Vi er veldig flinke til å snakke om og sette inn tiltak for å øke trafikksikkerheten. Men selv om det er nesten like mange i Norge som drukner som dør i trafikken på ett år, er det sørgelig få tiltak for å få ned antallet drukninger, sier Flotve.

Flotve mener noe av det viktigste er å fokusere på risikovurdering.

– Når du går om bord i et fly eller tar inn på ett hotell, sjekker man hvor nærmeste nødutgang er. Det samme må man gjøre om man står på et svaberg og fisker. Man må tenke, hvordan kommer jeg meg i land om jeg faller uti her, sier Flotve.

– Sett av mer ressurser

Redningsselskapet har en klar oppfordring til myndighetene om å sette av mer ressurser til forebygging for å endre den dystre drukningstatistikken.

– Vår visjon er at ingen skal drukne. Vi ber myndighetene sette av mer ressurser til forebygging og holdningsskapende arbeid framover. Det er viktig å ha i mente at drukningsulykker skjer i forbindelse med en rekke ulike aktiviteter. Det handler ikke bare om båt, men i like stor grad om drukning etter fall fra land eller brygge og under bading. Vi må finne treffsikre og målrettede tiltak, sier leder Tanja Krangnes for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.