Oljekrisen i 1973 sendte sjokkbølger gjennom alle verdens bilprodusenter. Det var tøffe og usikre tider. Ingen visste hva som ville skje med oljeprisen – eller verdensøkonomien. Og det var veldig vanskelig å spå hvordan det ville gå med bilsalget.

Det eneste sikre var at store bensinslukere nå var solid parkert i skammekroken. Hos mange var det dermed tid for å tenke nytt.

Hos Volvo på Torslanda utenfor Gøteborg var man i full gang med å ferdigstille en viktig bil. 140-serien var på overtid. Nå jobbet Volvo-ingeniørene intenst med oppfølgeren som skulle hete 240.

Briste eller bære

Oljekrise eller ikke: Utviklingsløpet var godt i gang og for en liten bilprodusent som Volvo var det ikke mulig å finne på de helt store sprellene.

20. august 1974 kom debuten. Splitter nye 240 ble trillet inn foran et stort pressekorps. Nå fikk det briste eller bære.

I dag feirer altså 240 jubileum, det er 45 år siden ble den ble vist første gang. Og vi kan slå fast at den ble en større suksess enn selv de mest optimistiske hos Volvo nok våget å tenke på.

Fulgt Volvo-historien tett

Det ble den til tross for at bilen under skallet var overraskende lite "ny". Hadde en bilprodusent forsøkt seg på det samme i dag, ville det nok blitt solid mageplask. Men tilbake på 70-tallet kunne man komme unna med slike ting:

– Det Volvo gjorde var langt på vei å videreføre 140-modellen. De brukte 140 som et utgangspunkt, så satte de i gang og endret og finpusset på den. Fronten ble helt ny, med MacPerson forhjulsoppheng og tannstangstyring. Fra frontruten og bakover er den så og si lik 1974-modellen av 140-serien, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen som også er redaktør for årboken VolvoKlassiker.

Han har fulgt Volvo-historien tett helt siden han var guttunge på Fåberg, nord for Lillehammer. Han har også eid en rekke 240-eksemplarer selv.

140-serien var en stor suksess for Volvo. Veldig mye fra denne ble også med over til 240. Foto: Privat.

Kundene strømmet til

– Men hvorfor gikk Volvo for en slik løsning når de skulle lansere en helt ny modell?

– Det var nok to hovedgrunner til det: Den ene var tid, den andre penger. Volvo var en liten bilprodusent, som måtte klare seg på langt mindre utviklingsbudsjetter enn de største konkurrentene hadde. Internt hos Volvo var det mange flinke og visjonære ingeniører som gjerne ville dra på mye mer. Men da ble også fallhøyden veldig stor. Hadde de bommet med 240, ville det kanskje ikke vært noe Volvo i dag. Og i en slik situasjon er det vel ikke veldig rart at de gikk for det trygge og velkjente, sier Benny.

Kundene brydde seg altså lite om at alt ikke var like nytt på 240. De strømmet til. Og Volvos solide posisjon i Norge, ble ytterligere forsterket av 240. Dette har på mange måter blitt en nasjonalbil her hjemme.

Volvo har sterke stasjonsvogntradisjoner, 240 markerte seg også sterkt her.

Ganske kostbar bil

Første årsmodell, som var 1975, gikk 240 rett til topps på den norske salgsstatistikken. 7.944 biler ble solgt og registrert det første året. De to kanskje største konkurrentene, Ford Granada og Opel Rekord, endte på 9. og 10. plass, med henholdsvis 3.093 og 2.971 biler. Dette i et norsk totalmarked på 102.811 biler.

Her skal vi også huske at 240 var en ganske kostbar bil. Det var langt fra alle som hadde råd til å kjøpe helt ny 240 tilbake på 70-tallet. Dette var en bil for øvre middelklasse.

– Slik sett hadde den også litt drømfaktor fra starten av. 240 var den ultimate familiebilen for mange. Den ble også kjapt en populær bruktbil. Og etter det igjen skaffet den seg en nesten unik standing som ungdoms- og rånerbil. Det har også bidratt til å holde liv i bestanden av biler, som fortsatt er ganske omfattende, forteller Benny.

Volvo 240 gikk ut av produksjon for mer enn 20 år siden og har definitivt blitt en klassiker. En billig sådan akkurat nå.

Trodde det var slutt...

240 ble naturlig nok kontinuerlig oppgradert underveis, særlig 1979 og 1986 var år for litt større endringer. Ellers hadde bilen egentlig bare en stor facelift. Det var som 1981-modell.

Det er da heller ingen Volvo-modell som har solgt i flere eksemplarer noen gang, enn nettopp 200-serien. 2.862.573 biler ble bygget, hvorav 177.402 var 260 med sekssylindret motor.

Da 700-serien debuterte i 1982, regnet mange med at det var slutt for 240 i løpet av kun kort tid. Men neida. Godt salg gjorde at den seiglivede modellen bare fortsatte og fortsatte. Faktisk overlevde den 700-serien, som egentlig var erstatteren, med ett år.

Hyggelig butikk

Mot slutten var det ikke til å komme fra at 240 var frakjørt på mange områder. Likevel var det tendenser til landesorg både her hjemme og ikke minst i hjemlandet Sverige, da det aller siste eksemplaret rullet av samlebåndet 5. mai 1993. En mørkeblå 240 stasjonsvogn i Polar Super utgave, med svart skinninteriør, som fikk registreringsnummer JAA 018.

Dermed ble det altså 19 år totalt sett. Selv om bilmodellene generelt levde mye lenger den gangen enn i dag, var det mange år.

I etterkant er det nok vanskelig å overvurdere hvor viktig 240 var for Volvo. Den kostet relativt lite å utvikle. Volvo kunne gjenbruke teknikk og fordele kostnader, samtidig som de klarte å ta seg bra betalt for selve bilen. Med gode salgstall på toppen, ble det riktig så hyggelig butikk for svenskene.

Offisielt reklamebilde fra Volvo. Ingen tvil om at aktiv livsstil var i fokus også den gangen.

Slik ser prisene ut

I bruktmarkedet er det fortsatt bra med biler å finne her til lands. Det begynner å bli tynt mellom de riktig fine, urørte originalbilene, selv om de dukker opp innimellom.

Du får biler, dog med betydelig omsorgsbehov, fra rundt 5.000 kroner. Kjørbare og passe halvgreie biler for rundt 15.000 kroner. Pene, EU-godkjente doninger i god både teknisk og kosmetiske stand, som er bare "tut-og-kjør" får du for ca 30.000 og oppover.

Skikkelig fine originale biler med lav kilometerstand, med komplett servicehistorikk og god eierhistorikk, får du for rundt 60.000. Verre er faktisk ikke inngangsbilletten for å bli 240-eier.

Mer og mer etterspurt

Sjeldne utgaver, slik som Turbo, GT, GLT, 260-serie og biler med mye utstyr som skinninteriør og aircondition koster mer. Tildels mye mer også.