Hvorfor ble ikke reisesjekken til Canada hevet?

POSTE RESTANTE: Familien sender brev til John Rogers begge poste restante-adresser. Men brevet kommer i retur. Foto: Skjermdump/Privat

Han har tidligere oppgitt to av dem til familien - en i Oslo, og en i Helsingør i Danmark. «Poste restante» betyr at en forsendelse kan hentes av mottaker på et bestemt postkontor.

Men brevet blir aldri hentet. Hverken i Oslo eller Helsingør.

I mai ankommer brevet i Harstad. Det har blitt sendt i retur. Samtidig står pengene på bankkontoen hans helt stille. Den månedlige trygden blir ikke rørt.

26. juni 1998 blir han meldt savnet.

Naboen

Over 21 år senere treffer vi Kåre Evensen i Harstad. Vi er på vei tilbake til hjembygda, Klåpen på Andørja. Der vokste han opp sammen med John Roger Pedersen.

– Man har jo spekulert mange ganger på hva som skjedde. Hva skjedde egentlig med han John?, undrer Kåre.

VED NABOHUSET: Kåre Evensen har i mange år lurt på hva som skjedde med naboen John Roger. Foto: Breno Otranto (Åsted Norge)

Nå, over 20 år etter at han forsvant, er det sårt å ikke vite hvor John Roger ble av.

– Vi regner jo bare med at han er død. Men hvordan det skjedde, det er det som kunne ha vært godt å vite.

Etter at John Roger flytter til Oslo, opphører også mye av kontakten mellom de to naboene.

– Så spørs det jo hvilket miljø han har havnet i i Oslo. At det er der det kanskje kan ha skjedd noe, sier Kåre.

Dødsformodning

Vi er med Kåre til Trondenes tingrett. Der har det blitt innkalt til en såkalt dødsformodning. En rettsmøte for å mulig kunne få en kjennelse på at savnede ikke lengre er i live.

Kåre er spent.

– Jeg håper kanskje at vi kan få svar på ting vi ikke visste fra før av.

Sammen med han i tingrettslokalet er en advokat, saksbehandler og dommer.

Advokat Tom Ovesen snakker på den etterlatte familiens sine vegne. Etter en kort gjennomgang av politidokumentene i saken, tar retten en pause. De skal vurdere om det er sannsynlig at John Roger Pedersen er død.

Litt senere kommer svaret familien og Kåre har håpet på:

– John Roger Pedersen regnes for å være død.

Kåre er stille. Han får utlevert kjennelsen fra tingretten. Han leser den nøye.

– Det er jo litt spesielt å sitte her og lese en slik kjennelse. Det er jo akkurat som om du står på kirkegården og filer ned en kiste, og avslutter et kapittel. Det er den følelsen man får i dag, avslutter han.

