Åpner for å selge Glimt-talenter midt i gullstriden

– Vi vil i utgangspunktet vurdere alle tilbud som kommer. Bodø/Glimt har vist over tid at vi er en klubb som hjelper spillere til å komme til oss, ta steg, utvikle seg. Og hvis muligheten kommer ...

Det sier Glimts sportslige leder Aasmund Bjørkan. Han har akkurat sett gultrøyene ta med seg ett poeng fra Sarpsborg og dermed sendt Glimt tilbake á poeng med Molde på tabelltoppen.

– Vurderer alle tilbud

Suksessen denne sesongen har vært tuftet på prestasjonene til et gjeng ekstremt lovende og unge spillere, i tillegg til gode kjøp som har slått til.

– Vi vurderer alle tilbud, og etter hvert ser jo alle andre rundt oss at spillerne våre har en okey verdi. Det er klart at budene også må reflektere den verdien, sier Bjørkan, som nylig solgte Geir André Herrem (31) kun et halvt år etter at spissen ble hentet fra Åsane.

– Kommer dere til å selge flere spillere i august?

– Akkurat nå vil jeg si at det ikke er så sannsynlig. Men som sagt så kommer Bodø/Glimt alltid til å vurdere alle tilbud som kommer inn. Men hvis noen skal gå, skal det være bra for spilleren, at de skal ønske det, og så skal det være slik at klubben synes det er okey.

– Ingen som kan hente våre spillere

Bjørkan opplyser at det foreløpig ikke er kommet noen tilbud av en størrelse som har gjort det aktuelt å vurdere et eventuelt salg.

Blant de heteste er Håkon Evjen (19), som har generert interesse fra speiderne til begge Manchester-klubbene. I starten av august dominerte han med speidere fra City og United på tribunen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er noe mer bastant enn sin sportslige leder på spørsmålet om Evjen eller noen av de andre profilene kommer til å forsvinne før overgangsvinduet stenger 31. august.

– Det er ingen som kan hente våre spillere. Det er våre spillere. Det er ingenting som tyder på at noen spillere forlater Bodø/Glimt nå, selv om vi aldri vet hva som skjer i slutten av et overgangsvindu. Men akkurat for øyeblikket er vi mer opptatt av om det er muligheter for at vi kan styrke oss inn mot resten av høsten, sier Knutsen.

Norges neste landslagsback

Han ser kun plusser ved det faktum at interessen rundt hans spillere bare vokser og vokser i takt med de gode prestasjonene. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror et salg av én eller to nøkkelspillere vil sende Glimt ut av gullkampen, men mener at ting fort kan endre seg.

– Kommer det et tilbud som er veldig bra, vil det være umulig å si nei for spiller og klubb. Glimt kan godt si at de vil beholde alle, men vi har sett tusen eksempler på at ting endrer seg når et tilbud kommer på bordet, sier Mathisen.