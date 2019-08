Den overgrepstiltalte milliardæren Jeffrey Epstein (66), som ble funnet død i fengselet mens han ventet på rettssaken, signerte testamentet sitt to dager før han døde.

Et 21 sider langt dokument som viser at han var god for 577 millioner dollar, ble levert i en domstol på Jomfruøyene, ifølge New York Post.

Beløpet som tilsvarer mer enn 5 milliarder kroner, er satt inn i «The 1953 Trust», et fond som bærer navn etter året han ble født.

– Uvanlig dato

Testamentet ble signert mens Epstein satt i varetekt. 66-åringen var tiltalt for å ha drevet sexhandel med jenter helt ned i 14-årsalderen gjennom en årrekke.

– Datoen er uvanlig. Det ble gjennomført bare to dager før han døde. Enten visste han at han skulle ta sitt eget liv, eller så kan han ha tenkt at han kunne bli drept i fengselet, sier en anonym advokat til avisen.

Et stort antall kvinner har fortalt om hvordan de ble seksuelt utnyttet. Ved en anledning skal Epstein ha fått fløyet inn tre 12 år gamle jenter fra fattige franske familier som en «bursdagsgave», ifølge Daily Mail.

– Mange modige kvinner har trådt frem og mange andre kommer til å gjøre det. Vår etterforskning fortsetter, sa statsadvokat Geoff Berman i New York etter Epsteins død, ifølge Expressen.

Annie Farmer, Jena-Lisa Jones og Courtney Wild er blant dem som hevder at de ble utsatt for overgrep av Jeffrey Epstein mens de var tenåringer.

Før Jeffrey Epstein ble arrestert, levde han et liv i luksus. Han omgikkes prinser og presidenter på en privat øy i Karibia og i en av de største boligene i New York.

Advokaten til narkobaron var vitne

Han hadde en rekke svært fornemme bekjente, som Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew. Prins Andrew sier at han er rystet over anklagene om at han og Epstein forgrep seg på en eller flere unge jenter.

Dette er fire av ofrene for Jeffrey Epsteins overgrep som har stått frem. Foto: El Nuevo Herald/TNS/ABACA/Stella Pictures

Ifølge Miami Herald hadde Epstein «en liten svart bok» fylt av navn og kontaktinformasjon til noen av «verdens rikeste og mest innflytelsesrike mennesker».

Advokaten til narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman var vitne til at Epstein signerte testamentet.

– Ja, selvfølgelig. Det er min signatur. Jeg var vitne. Jeg kan ikke røpe mer om min rolle, bare bekrefte at jeg var vitne, sier advokaten Colon Miro til New York Daily News.

Ifølge testamentet eide 66-åringen to øyer i Jomfruøyene, fly, båter og biler. Epstein hadde også 56 millioner dollar i kontanter.

– Alle pleide å kalle den for «pedo-øya», har båtføreren Kevin Goodrich sagt til New York Post om øya Little St. James Island, som Epstein kjøpte for over 20 år siden.