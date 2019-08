I første halvår av 2019 er det registrert 12945 narkotikasaker, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Det innebærer at tallet har økt for første gang på fem år.

Øvrige viktige utviklingstrekk er at hasj stadig oftere blir beslaglagt og har høyere styrkegrad.

Første halvår i år er det beslaglagt cirka 1800 kilo cannabisprodukter, fordelt på 7339 saker.

Det totale tallet på cannabisbeslag har gått opp ti prosent fra i fjor.

Hyppigere kokainbeslag

Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder kokain. Det siste året ligger økningen på ti prosent.

«Aldri tidligere har man gjort flere beslag eller beslaglagt større mengder kokain det første halvåret», heter det i statistikken fra Kripos.

Kripos bemerker at utviklingen for kokain som vi ser i Norge, følger utviklingen i Europa. Økningen kan knyttes til en historisk høy produksjonskapasitet i Sør-Amerika og et transportregime til Europa som er særdeles godt utviklet og drives av organiserte kriminelle.

– Bekymringsverdig

Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder opioidholdige legemiddelet tramadol. Totalt er det gjort 545 beslag av opioidholdige legemidler det første halvåret i 2019.

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring. Trolig er det illegale markedet for reseptbelagte medikamenter større enn man har sett tidligere, sier leder Kari Frey Solvik ved seksjon for narkotikaanalyse på Kripos i en pressemelding.

Ifølge Kripos' rapport ser man en vesentlig økning i bruk av smertestillende legemidler som tramadol og oksykodon i Norge i løpet av de siste årene.

Nedgang i psykoaktiva

På den annen side ser man en fortsatt nedgang i beslag av psykoaktive stoffer, mens det store illegale markedet for medikamenter vedvarer.

Når det gjelder MDMA er det gjort elleve prosent færre beslag i løpet av første halvår, i forhold til den samme perioden i 2018.

Samtidig kommer det frem at den totale mengden beslaglagt MDMA aldri har vært større enn i år.

Til sammenlikning har antall beslag av LSD vært synkende siden 2016. Første halvår i år var det syv prosent færre beslag enn i den samme perioden i fjor.